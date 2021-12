Justitie eist 5 jaar tegen aanbieder cryptotelefoons

Beeld Sjoerd van Leeuwen

De toestellen van PGP Safe komen inmiddels voor in talloze strafzaken. Zo figureren ze in het grote strafproces Marengo. Volgens het OM zouden Ridouan Taghi en diens handlangers van de toestellen gebruik hebben gemaakt. De toestellen spelen ook een prominente rol in de omvangrijke drugsaak Sartell tegen Rotterdammer Roger ‘Piet Costa’ P. Daarnaast zorgt PGP Safe voor belangrijk bewijs in het Eris-proces dat draait om een reeks moorden in de onderwereld.

Doordat de toestellen geregeld opdoken in strafrechtelijke onderzoeken startte het landelijk parket in 2015 met het onderzoek 26Sassenheim.

In het onderzoek kwamen de 56-jarige Louis van W. uit Huizen en de 70-jarige Amsterdammer Franklin V. in beeld. Zij verkochten, voor 1000 euro per stuk, telefoons waarmee de gebruikers versleutelde emails naar elkaar konden versturen. Deze telefoons maakten gebruik van het programma Pretty Good Privacy (PGP), dat onkraakbaar werd geacht.

Ennetcom

De telefoons waren populair onder criminelen. In het onderzoek kwam naar voren dat klanten die waren aangehouden door de politie tegen betaling hun PGP Safe toestellen lieten wissen op afstand.

“Het doel van de verdachten was simpel: geld verdienen, heel veel geld,” aldus het Openbaar Ministerie.

Bij invallen in Amsterdam, Costa Rica, Duitsland en Oostenrijk werd op 9 mei 2017 onder andere beslag gelegd op dure auto’s, zo’n 2 miljoen euro in contanten, administratie, en een usb-stick met een namenlijst van klanten en uitgevoerde wis-verzoeken.

PGP Safe gold als de op een na grootste aanbieder van crypto-telefoons in Nederland. De eigenaar van de grootste aanbieder: Ennetcom, is in september veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenis voor het leiden van een criminele organisatie die cryptotelefoons aanbood en verhandelde voor crimineel gebruik.

Strafzaak

De twee verdachten wordt onder meer witwassen, overtreding van de telecommunicatiewet en valsheid in geschrifte verweten. Als het aan het Openbaar Ministerie ligt gaat Louis van W. 5 jaar de gevangenis in. De strafzaak tegen zijn zakenpartner Franklin V. zal op een later tijdstip plaatsvinden.