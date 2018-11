Justitie eist 5 jaar cel voor terugschieten vanuit café Zuid

Officier van justitie Roos Bosman vindt dat W. zich niet kan beroepen op 'noodweer' of juridische varianten daarop. Hij zag de schutters niet meer en ging 'in het wilde weg' toch 'in de tegenaanval'.



Dat komt volgens de aanklaagster neer op 'eigenrichting' en 'powerplay'. Riff W. nam zo volgens Bosman het risico dat een toevallige voorbijganger, een cafébezoeker of iemand in één van de woonboten in de Boerenwetering zou worden geraakt.



5000 euro

De officier vindt ook 'wettig en overtuigend bewezen' dat W. de ruim vijfduizend euro heeft witgewassen die hij bij zich had toen hij op 19 juli in Keulen werd gearresteerd toen hij het vliegtuig naar het Noord-Marokkaanse Tanger wilde nemen.



"Verdachte heeft niet als eerste geschoten, maar geweld lokt geweld uit en is op geen enkele wijze te tolereren," zei Bosman dinsdagmiddag in de rechtbank.



Vrijspraak

Advocaat Michiel Balemans wil ontslag van rechtsvervolging voor het schieten door W. en vrijspraak voor het witwassen, zo begon hij zijn pleidooi (waarover later meer). "Als ik het Openbaar Ministerie goed begrijp, had W. de keuze tussen wachten tot opnieuw zou worden geschoten of vijf jaar zitten. Het is een wat korte samenvatting van het requisitoir, maar daar komt het op neer."