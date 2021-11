Justitie eist 20 jaar cel voor moord op Richard Kotar

Politie onderzoekt de Escapade, nadat Richard Kotar hier is doodgeschoten. Beeld ANP

De strafeis tegen de 19-jarige verdachte draait om medeplichtigheid aan moord. De verdachte was ten tijde van de moord bijna 18 en bestuurde volgens het OM de bestelbus waarin de schutters werden vervoerd en zijn gevlucht. Ook zou de betreffende bus, een Volkswagen Transporter, zijn gebruikt voor de voorverkenning van de moord.

Hoewel hij niet zelf heeft geschoten, is zijn bijdrage aan de moord van voldoende gewicht waardoor hij als medepleger kan worden beschouwd, stelt de officier van justitie.

Na de moord hebben de verdachten de VW Transporter achtergelaten en in brand gestoken. De politie trof de bus aan op de Buitensingel in Amsterdam. De verdachte meldde zich nadat bij Opsporing Verzocht beelden over de moord waren uitgezonden.

Liquidatie

Rachid Kotar werd op donderdag 12 december even na vijven in de middag geliquideerd op de parkeerplaats van de luxe sportschool Health City aan de Escapade in Amstelveen. Op de achterbank van zijn gepantserde zwarte BMW zat zijn toen vijfjarige zoontje. Ze kwamen van zwemles.

Volgens de recherche weigerde het wapen van een van de twee schutters, Jonathan C., waarna C. het slachtoffer er meermaals mee op zijn hoofd sloeg. Kotar lag op de grond naast de BMW waarin hij net zijn vijfjarige zoontje had geholpen.

Uit medische gegevens van de verdachte blijkt dat hij zich op de avond van de moord in het ziekenhuis heeft laten behandelen voor brandwonden aan het gezicht, de hals en rechterhand.

Justitie ziet belangrijk bewijs in de (sporen op) kleding en handschoenen die de daders achterlieten bij de VW Transporter waarin ze vluchtten. Beide oranje werkhandschoenen die daar zijn gevonden, bevatten aan de binnenkant dna van de 19-jarige verdachte en Jonathan C. Aan de buitenkant werd bloed van Kotar aangetroffen.

Cruciale bijdrage

De 19-jarige Amsterdammer heeft volgens het OM een cruciale bijdrage geleverd aan de liquidatie. “Het gaat hier om een zorgvuldig voorbereide en professioneel uitgevoerde moord die gepaard ging met bijzonder veel geweld waarbij verdachte op verschillende momenten in de voorbereiding, de uitvoering en de nasleep een cruciale rol heeft gespeeld,” aldus de officier van justitie.

De drie medeverdachten (21, 24 en 27 jaar) zitten vast in afwachting van de inhoudelijke behandeling van hun zaak, in december van dit jaar. De zaak heeft de codenaam 13Barago gekregen. Twee van hen worden ervan verdacht de 39-jarige Amstelvener te hebben doodgeschoten. De derde verdachte, een 24-jarige Amsterdammer, wordt verdacht van medeplichtigheid. Hij zou een peilbaken onder de auto van het slachtoffer hebben geplaatst en die kort voor de moord weer hebben verwijderd.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.