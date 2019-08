Justitie eist 15 en 25 jaar cel tegen ‘Freaks’ en ‘Sous’ voor moordaanslagen

De ‘niets ontziende, koelbloedige moordenaars’ hebben al op jonge leeftijd ‘geen enkel moreel besef meer’, stelden officieren van justitie Hetty Hoekstra en Anke van de Venn donderdag in hun requisitoir. Zij zien overvloedig bewijs dat de verdachten de liquidatiepogingen ‘in krap drie jaar’ mee organiseerden of pleegden.

Daarbij hadden behalve de drie criminele doelwitten ook twee vrienden kunnen worden doodgeschoten die toevallig in hun gezelschap waren, of passanten of omwonenden in de woonwijken waar de aanslagen plaatsvonden of hadden moeten plaatsvinden.

Officier Hoekstra: “Het maakt blijkbaar niet uit wie er nog meer vermoord wordt.”

Beide verdachten ‘vulden hun dagen’ met het voorbereiden of uitvoeren van ‘brute’ liquidaties. Dat de nu relevante moordplannen mislukten, was ‘niet aan de verdachten te danken’.

Het bewijs halen de aanklagers onder meer uit een lange reeks ijzingwekkende berichten via versleutelde ‘PGP’-Blackberry’s (Pretty Good Privacy), die tegen de verwachting van de onderwereld leesbaar zijn geworden – wat de recherche een schat aan informatie over liquidaties en moordpogingen heeft opgeleverd.

‘Kleinigheidje’

In een uitgebreide computerpresentatie werden volop mailconversaties opgelezen, waarin in straattaal héél concreet over de voorbereidingen en de nasleep van liquidaties werd ‘gesproken’, compleet met ‘het kleinigheidje’ aan ‘doekoe’ (geld) dat de inmiddels tot levenslang veroordeelde opdrachtgever Omar Lkhorf aan de uitvoerders belooft.

Zo was de werkwijze rond de aanslagen voor de rechtbank haarfijn te volgen.

Uit de berichten rijst het beeld dat Zakaria Z. in de avond van 3 april 2016 één van de mannen was die op de Burgemeester Vening Meineszlaan met een kalasjnikov vuurde op de Mercedes met daarin crimineel Nouredine A., op straat bekend als ‘Hitler’. Die had het geluk dat het aanvalsgeweer na vier missers haperde. ‘Sous’ el B. zou A. hebben geobserveerd, ook met een peilbaken onder zijn auto.

In een auto die de recherche heimelijk met afluisterapparatuur had behangen, sprak ‘Sous’ el B. in 2017 uitvoerig over zijn rol bij de eerdere aanslag op een andere crimineel. Dat gesprek ging volgens justitie overduidelijk over de poging tot moord op Chahid Yakhlaf in november 2014 op de Poortdreef in Almere. Daar ontplofte een bom onder Yakhlafs huurauto, waarna hij vanuit een BMW met een automatisch wapen werd beschoten, met minstens 31 kogels.

Yakhlaf kon vluchten en raakte slechts gewond aan zijn rechterarm – maar werd op Oudjaarsdag 2015 alsnog geliquideerd bij de Gelderse camping waar hij zat ondergedoken.

El B. vertelt in de afgeluisterde auto dat hij en de andere daders van ‘de Bimmie’ (BMW) in ‘Poortje’ (Almere Poort) waren overgestapt in ‘een boessoe’ (een busje) in Muiderberg. De ‘gannoes’ (vuurwapens) waren achterin achtergelaten.

‘Grote jongen’

Zo geeft El B. details die exact overeenkomen met de gang van zaken en de sporen van na de aanslag op Yakhlaf. De officieren van justitie noemen het ‘volstrekt onaannemelijk’ dat El B. alleen stoer deed, zoals hij zelf zegt, om als ‘grote jongen’ te worden gezien met wie anderen ‘willen hangen’. (“Ik zit in een wereldje van status en stoer doen.”)

Dat voor El B. zeer belastende gesprek werd afgeluisterd in het onderzoek naar het derde, verijdelde, moordplan, op 1 juni 2017. Toen was El B. volgens justitie onderdeel van een groep die de Amsterdamse crimineel Mustafa el J. wilde liquideren bij het rijtjeshuis in de Pierre Kempstraat in Almere waar hij dan verblijft.

El B. zou onder meer in de gestolen Volkswagen Caddy hebben gezeten, met valse kentekenplaten, van waaruit El J. zou worden geobserveerd. Hij zou hebben meegedaan aan observaties van de straat en buurt waar de crimineel zou moeten worden doodgeschoten en hebben meegedacht over het uitwissen van de sporen. Het bewijs daarvoor komt uit enkele van de 417 in de afgeluisterde auto opgenomen gesprekken.

‘Sous’ el B., heeft in de rechtszaal al vaak herhaald dat zowat alle belangrijke berichten uit de PGP die aan hem wordt gekoppeld, zijn verstuurd door anderen. Daarvan geloven de officieren van justitie niets.

‘Koelbloedig’

“Dan zou het zo moeten zijn dat er binnen zijn vriendengroep nog iemand is die Sous wordt genoemd; die met deze jongens is opgegroeid en dezelfde achtergrond heeft; ook hetzelfde type misdrijven pleegt en ook eerder met deze jongens is aangehouden én in Diemen woont,” zei Van de Venn. “De politie en het Openbaar Ministerie hebben nooit aanknopingspunten gevonden voor een dergelijk persoon.”

De aanklagers wegen in hun strafeis mee dat Zakaria Z. blijkens de PGP-berichten al langer ‘koelbloedig’ spreekt over het liquideren van criminelen.

Na de mislukte aanslag op ‘Hitler’ mailt de inmiddels tot levenslang veroordeelde opdrachtgever Omar Lkhorf aan Z. dat die Nouredine A. moet vergeten en dat er ‘genoeg andere prooien zijn’. Z. antwoordt dat Lkhorf hem ‘morgen moet berichten voor een nieuwe prooi’. Hij lacht daar bij.

El B. biedt nog op de avond van de mislukte liquidatie van ‘Hitler’ aan een waterpijpcafé te beschieten om ‘die kankerhoerenkinderen’ een ‘goeie teken’ (stevig signaal) te geven.

De advocaten houden vrijdag hun pleidooien.