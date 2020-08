Justitie eist 12 maanden voor plaatsen van nepbom bij restaurant HaCarmel

Beeld AP

De officier vindt het strafverzwarend dat deze bedreiging door vele mensen met een joodse achtergrond is gevoeld.

In de afgelopen tweeënhalf jaar is het koosjere restaurant aan de Amstelveenseweg zeven keer het doelwit geweest van geweld. De nacht van 14 op 15 januari is volgens de eigenaren van de ondernemer, vader en twee zonen Bar-on, het dieptepunt: er werd een nepbom geplaatst in de portiek van HaCarmel

Op het verdachte pakket, wat achteraf een kartonnen doos van Heineken tulpglazen bleek te zijn, zijn vingerafdrukken en DNA-materiaal van Hassan N. gevonden. Volgens N. zelf was hij begin januari aan het opruimen. Hij gebruikte elektrische draden om koper te strippen en heeft die naar eigen zeggen weggegooid in de doos. Net als boombladeren ‘die op mijn balkon lagen’. “Die heb ik aangeveegd en vermoedelijk met een beetje zand in de doos gestopt.” Hoe de printplaat in de doos terecht is gekomen, kan N., die eerder is veroordeeld, niet verklaren.

De verdachte zegt woensdagochtend in de Amsterdamse rechtbank dat hij na het opruimen de doos naast de afvalcontainer heeft geplaatst. “De container zat klem. Toen heb ik de doos naast de vuilcontainer geplaatst.”

Er zijn echter camerabeelden waarop te zien is dat iemand op de fiets de nepbom specifiek bij het restaurant in kwestie is geplaatst, zegt het OM. Ook de eerdere anti-joodse uitspraken van N. spelen een rol in de bewijsvoering.

‘Denk aan je zoon’

De verdachte heeft een verleden in harddrugs en een rijkelijk gevuld strafblad opgebouwd waarop ook veroordelingen staan vanwege uitingen tegen joden. Zo schold hij een slachtoffer uit voor ‘vuile kankerhomo’. “Ik ga je vermoorden vuile kankerjood. Ik ga jullie allemaal uitroeien,” zei hij toen het slachtoffer hem vroeg waarom hij niet gewoon een kaartje kocht, in plaats van met hem door de ov-poortjes te glippen.

Ook stond N. woensdag terecht voor het in 2019 versturen van een dreigbrief aan zijn bovenbuurvrouw met de tekst: ‘Dood aan die jodin, pas goed op je woorden voor je levend verbrand, denk aan je zoon.’ De brief was ondertekend met: ‘Adolf 2019’. Voor dat feit heeft het OM 4 maanden geëist.

De advocaat van de eigenaren van HaCarmel zei tijdens de zitting dat HaCarmel ‘vogelvrij’ is en vindt dat de rechtbank geweld tegen joden een halt toe moet roepen door forse gevangenisstraffen op te leggen. “Het is aan u, rechtbank, om een volgende jodenhater misschien op andere gedachten te brengen. De wereld kijkt vandaag mee naar hoe u antisemitisme en antisemitisch geweld beoordeelt.”

Op 26 augustus volgt de uitspraak.