Justitie eist 12 jaar cel voor roofmoord in Zuidoost in 2008

Inchomar B. (33), ook een bekende crimineel, was bij W., maar zou vlak voor het schieten zijn weggelopen. Justitie wil voor hem 10 jaar cel voor diefstal met geweld en 'afpersing in vereniging de dood tot gevolg hebbend'.



De aanklagers spreken van 'een executie' door 'een opgelegd schot' door Kastiels linkeroor.



'Bedreigde getuige'

Mede aan de hand van de verklaringen van een 'anonieme, bedreigde getuige', de inzet van een informant en afgeluisterde gesprekken denkt justitie de schietpartij in de Bijlmer meer dan tien jaar nadien alsnog te hebben opgelost.



Johannes Kastiel was een voormalig lijfwacht van Ronny Brunswijk, de leider van het junglecommando dat in Suriname rebelleerde. Hij stond in de Bijlmer onder meer bekend als 'Gampat', wat zoiets betekent als 'dappere man'. Hij was illegaal in Nederland en zat waarschijnlijk in de drugshandel.



Volgens justitie wilden Inchomar B., alias 'Kleine Detcho', en Jermain W., alias 'Rasta', Kastiel op 20 april 2008 beroven. Ze waren toentertijd allebei 22 jaar.



Slijterij

De anonieme bedreigde getuige, die zich medio 2015 bij de politie meldde, zegt dat W. hem of haar zelf heeft verteld dat Inchomar en hij het latere slachtoffer met een tas een slijterij in hadden zien gaan, waarna hij zonder tas naar buiten kwam. Aangezien die slijter van alles opkocht, ook drugs, gingen ze er van uit dat hij veel geld bij zich had.



W. zou hebben verteld dat Inchomar en hij bij Kastiel in de lift waren gestapt om hem te beroven. Omdat hij zijn spullen niet af wilde geven, zou Jermain hem hebben doodgeschoten en hem 35.000 euro hebben afgepakt.



'Houd die lift'

Dat relaas past bij de getuigenis van de man die die avond uit de lift was gestapt waar Kastiel in stapte. De daders zouden hem hebben toegeroepen: 'Houd die lift!' Die getuige meldde zich bij de politie omdat 'Rasta en Kleine Detcho' hun slachtoffer in die lift 'als een hond' hadden 'afgeschoten'.