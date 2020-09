Justitie eist 10 jaar cel en tbs tegen Warmoessteker

De politie doet onderzoek na de fatale steekpartij in de Warmoesstraat. Beeld Anna Ranzijn

In de rechtszaal werden camerabeelden van de steekpartij getoond. Daarop was te zien hoe Glen S. op die bewuste vrijdagmiddag in 2019 opgefokt door de Warmoesstraat liep. Toen hij ter hoogte van de Oudebrugsteeg was, kwam Jurick Felipa aangefietst. Na een bijna-botsing ontstond er een woordenwisseling tussen de twee.

Terwijl Felipa zijn fiets wegzette, trok S. een mes. Getuigen hoorden S. ‘kom maar’ roepen. Daarop nam S. een vechthouding aan en maakte hij drie stekende bewegingen. Felipa viel vervolgens over een scooter heen en bleef bloedend op de grond liggen. Hij was in zijn hart gestoken en zou kort daarna overlijden aan zijn verwondingen.

Getuigen liepen na de steekpartij achter S. aan en gaven door aan de politie waar hij zich bevond. S. werd uiteindelijk op de Brouwersgracht gearresteerd. Bij zijn aanhouding viel er een mes op de grond. In zijn buideltasje bleek hij nog een steekwapen te hebben.

Verklaring

In opgenomen telefoongesprekken in het huis van bewaring sprak S. over zelfverdediging. ‘Hij zei iets tegen mij, de beelden zullen spreken,’ zo zei hij tegen zijn moeder. Tijdens een verhoor bij de rechter-commissaris beloofde hij een verklaring af te leggen, als hij de beelden van de steekpartij te zien zou krijgen. Die belofte kwam hij niet na.

S.had tijdens de zitting dinsdag zijn capuchon op zijn hoofd. Daaronder droeg hij nog een muts tot zijn wenkbrauwen omlaag getrokken en een kol tot over zijn neus. Op vragen van de rechtbank gaf hij geen enkele reactie.

Familieleden van Felipa, die dinsdag 31 jaar zou zijn geworden, deden geëmotioneerd hun verhaal. “Niet mijn zoon was op de verkeerde plaats, maar hij! Hij liep rond, vastbesloten om te doden,” zo zei de moeder van Felipa. “Mijn kind, mijn ventje.” Dat er kort na de fatale steekpartij beelden van het incident gedeeld werden op sociale media noemde ze ‘niet te bevatten’. Daarnaast had ze zich enorm gestoord aan het feit dat er in publicaties, onder meer in Het Parool, was gerefereerd aan het strafblad van Felipa. “Mijn zoon had zijn straf al uitgezeten.”

Psychische stoornis

Glen S. stond dinsdag ook terecht voor een bedreiging met een mes in Almere, voorafgaand aan de steekpartij. S. beschikt tevens over een lijvig strafblad. Vanaf zijn tienerjaren is hij veelvuldig in aanraking geweest met politie en justitie, onder meer voor bedreiging en mishandeling. Ook is hij is vaak psychisch onderzocht. Volgens een rapportage door het Pieter Baan Centrum uit 2012 heeft hij een persoonlijkheidsstoornis. Aan een recent onderzoek weigerde S. mee te werken.

Het risico dat S. opnieuw gewelddadig zal zijn, wordt groot ingeschat. Zo gedroeg hij zich recent agressief tegen het gevangenispersoneel. Dinsdag werd hij met een bevel tot medebrenging naar de rechtszaal gebracht. Omdat de rechtbank vermoedde dat S. een psychische stoornis heeft, werd hem bij een eerdere zitting een advocaat toegewezen.