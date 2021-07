Justitie: ‘De kogel die kapper Seif doodde kwam van 2,5 centimeter’

Seif Ahmed. Beeld Opsporing Verzocht.

De 50-jarige Abdallah M. (50), een ‘vriend’ van Ahmed, werd anderhalve maand later aangehouden op verdenking van moord. Ahmeds veertien maanden oude dochtertje zat in haar maxi-cosi op de achterbank toen Ahmed werd doodgeschoten.

Op 1 oktober 2019 om 17.15 uur trof een toevallige passant de 34-jarige Seif Ahmed bebloed in een auto aan op een afgelegen parkeerplaats bij Tuinpark Nieuw Vredelust op de Buitensingel in Duivendrecht. Hij belde 112. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren, maar Ahmed overleed korte tijd later aan zijn verwondingen. Ahmed had een pistool in de hand.

Ahmed was die dag op bezoek geweest in het OLVG in West om zijn zoontje te bezoeken, die een paar dagen voor een behandeling was opgenomen. Rond 14.00 uur loste zijn vrouw hem af en ging Ahmed met zijn dochtertje naar een afspraak met een vriend. Hij moest geld wegbrengen. Vermoedelijk wilde hij met M. zijn financiën bespreken.

‘Ruim een ton’

Na een kort praatje stapten de mannen ieder in hun eigen auto en reden naar Duivendrecht om te tanken om vervolgens naar de afgelegen parkeerplaats te rijden. Ahmeds echtgenote, die samen met Ahmeds moeder op de zitting aanwezig was, verklaarde dat haar man ‘ruim een ton’ aan geld had meegenomen naar Abdallah.

Ahmeds moeder had die middag met haar zoon gebeld. Hij was op dat moment met M. in de auto. Ze vond dat hij angstig klonk. “Hij had geld in bewaring gegeven bij M. en wilde het geld terug van hem,” verklaarde Ahmeds moeder.

Ahmed wilde zijn geld terug hebben, maar M. zou steeds ‘volgende week’ hebben gezegd.

Er is langdurig onderzoek onderzoek gedaan naar de zaak. Tal van onduidelijkheden en vragen worden niet beantwoord. Was er sprake van zelfdoding of was het roofmoord? Ahmed werkte hard in zijn kapperszaak in West – zes dagen in de week – en had spaarzaam geleefd. Hij had veel geld gespaard om een huis te kopen. De familie denkt dat M. op Ahmeds geld uit was en dat hij het incident als zelfmoord wilde doen voorkomen.

Proefschieten

M. ontkent dat hij Ahmed om het leven heeft gebracht. “We waren als broers. Hij was een goede vriend,” zegt M. die keer op keer zichzelf probeerde te verdedigen. “Seif vroeg me eerder of ik aan een wapen kon komen. Er was een conflict over de huur van de woning met de verhuurder. Hij had het wapen nodig voor beveiliging, zei hij. We gingen een paar keer proefschieten.”

Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de telefoons, vuurwapens, auto’s en het plaats delict. Er zijn getuigen gehoord en er is dna-onderzoek gedaan. Op het wapen werd dna aangetroffen van M. en niet van Ahmed. “Maar het wapen zat toch in zijn hand,” zei M.

Volgens Ahmeds vrouw had haar man absoluut geen vuurwapen. Ze achtte hem niet in staat zichzelf van het leven te beroven.

Bestanden gewist

M. werd twee uur na het geweldsincident gebeld door de politie. Van zijn telefoon werden kort daarop grote bestanden – enkele honderden foto’s en video- en audiobestanden – verwijderd. “Ik heb geen bestanden gewist,” zei M. “Mijn telefoon doet dat automatisch.”

“U heeft veel verklaard. Hele boekwerken zijn het geworden. Wat me opvalt, is dat uw verklaringen gaandeweg veranderen,” zei de rechter tegen M. die in het verleden werkzaam was voor Cordaan en met verstandelijk gehandicapten werkte. Volgens M.’s vriendin zou hij altijd krap bij kas zitten. Soms leende hij geld bij Ahmed maar zei dat altijd te hebben terugbetaald. “Maar mijn leven is nu kapot gegaan.”

Ahmeds advocaat Maarten Witlox laat een filmpje zien waarop drie mannen dreigend op de zus van Abdallah aflopen en zeggen dat ze 150.000 euro moet betalen vóór 31 december. “Dit was een actie van de politie. Ze wilden ermee druk zetten in de hoop dat ze ging praten.”

Ahmeds twee kinderen en zijn Poolse weduwe vragen smartengeld van elk 30.000 euro. “De kinderen missen hun vader. Ze zijn angstig en zullen met vragen zitten over hun Egyptische afkomst en hetgeen er gebeurd is,” aldus hun advocaat Richard Korver.