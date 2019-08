Justitie: Criminele organisaties ‘Rico de Chileen’ en Ridouan Taghi vormden ‘broederschap’

Rechtbanktekening van een eerdere zitting met Richard R., beter bekend als Rico de Chileen. Beeld ANP

De groepen vormden als dat uitkwam ‘een broederschap’, zoals leiders het onderling noemden.

In de groep van R. zouden de onlangs tot levenslang veroordeelde Naoufal ‘Noffel’ F. en Youssef ‘Skoef’ O. hebben gefunctioneerd als moordmakelaars die uitvoerders van liquidaties moesten aansturen. Tot de uitvoerders behoorde volgens justitie bijvoorbeeld Muhammed S., die onlangs 13,5 jaar cel kreeg voor het leiden van drugsimport via een Urker viskotter.

Officieren van justitie Maaike van Kampen en Anke van de Venn zetten uiteen hoe ‘Rico de Chileen’ al ‘een centrale rol’ speelde in de organisatie rond Gwenette Martha, toen die in december 2013 in Zuid doelwit was van een moordaanslag. De aanslag mislukte doordat het vuurwapen weigerde.

R. zou Martha vervolgens wapens hebben geleverd en ‘samen met Martha op oorlogspad zijn gegaan’. Dat pad leidde weer naar andere prominenten in onder meer de Amsterdamse onderwereld. In mei 2014 werd Gwenette Martha alsnog geliquideerd in Amstelveen.

Machtsvacuüm

In augustus 2014 werd in Zuid-Spanje de crimineel Samir ‘Scarface’ Bouyakhrichan geliquideerd op een terras. Hij zat op dat moment aan tafel met prominente Amsterdamse criminelen die de recherche en justitie nu rekenen tot de groepering van ‘Rico de Chileen’. Zo zaten Naoufal F. en Youssef O. aan.

Richard R. en Ridouan Taghi zouden daarop ‘in het machtsvacuüm zijn gestapt’. R. zou toen samen met de in Amsterdam actieve maffiabaas Raffaele Imperiale jacht zijn gaan maken op onder anderen Karim Bouyakhrichan, de broer van Samir die diens organisatie zou zijn gaan leiden.

Muhammed S. zou van Richard R. de opdracht hebben gekregen om ‘Kar’ met een mes te vermoorden in Dubai: volgens de recherche Karim Bouyakhrichan.

Moordmakelaars

De aanklagers zien in onderling onthuld berichtenverkeer via PGP-Blackberry’s (Pretty Good Privacy) voortdurend bevestigd dat Richard R. via ‘moordmakelaars’ Naoufal F. en Youssef ‘Skoef’ O., moorden aanstuurde.

Zo had zijn groep het volgens de recherche mogelijk voorzien op de bekende Amsterdams-Surinaamse crimineel Delano B. en een relatie van de in Libanon verblijvende crimineel Mink Kok. Bij die moordplannen zou dan weer de beruchte crimineel Willy F. uit Zuidoost zijn ingeschakeld. Hij is inmiddels tot zeven jaar veroordeeld voor een sleutelrol in die zaak.

Verklaringen die R. onlangs over de verdenkingen heeft afgelegd, zijn volgens de aanklagers heel summier. In hoofdlijnen beriep hij zich op zijn zwijgrecht.

No Limit

De officieren stipten ook weer aan dat Taghi en R. persoonlijk PGP-contact zouden hebben gehad na de liquidatie van crimineel Samir Erraghib in 2016 in IJsselstein. Ze zouden ook hebben gecommuniceerd over een uiteindelijk niet uitgevoerd moordplan voor crimineel Mustapha ‘Moes’ F. in diens club No Limit in Zoetermeer.

Waar de aanklagers heel veel informatie over de organisaties van ‘Rico de Chileen’ en Taghi bij elkaar vegen om de rechtbank te overtuigen, plus berichten tussen de kopstukken uit hun vermoede groepen, probeerde advocaat Leon van Kleef alle zaken weer uit elkaar te trekken. Hij ziet geen bewijs voor een directe relatie tussen zijn cliënt en Naoufal F. Zo is er geen directe communicatie tussen de twee.

Ridouan Taghi is ook niet aangeklaagd in de zaken Orinus 1 (waarin R. is aangeklaagd voor witwassen, de handel in drugs en wapens en het leiden van een organisatie die moorden aanstuurde) of Orinus 2, de zaak waaraan de recherche nog bouwt, over concrete liquidaties, die later zal worden behandeld.

Desinformatie

Van Kleef wil kroongetuige Nabil B. verhoren bij de onderzoeksrechter. Die heeft gezegd dat hij R. niet persoonlijk kende en zelf vrijwel niets van hem weet. Het dossier tegen R. is volgens Van Kleef voor het overgrote deel gebouwd op informatie van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) – de geheime dienst van de recherche, waaronder volgens hem aantoonbare desinformatie.

“Mijn cliënt zit sinds maart 2018 vast in Nederland. Daarvoor zat hij in Chili (waar hij was gearresteerd) vijf maanden in een gat in de grond,” zei Van Kleef. “De zaak tegen hem is vooral gebouwd op záchte informatie. Het Openbaar Ministerie wil kennelijk wachten op bewijs uit de moeder aller zoekslagen die de officieren nog willen doen in de bak PGP-berichten, maar zo hoort een proces niet te worden vervoerd.”

Enkelband

Van Kleef had de rechtbank op de vorige zitting verzocht het voorarrest van R. te schorsen en hem met een enkelband bij zijn moeder te laten wonen. Hij herhaalde dat verzoek. Dat de reclassering dat de rechtbank afraadt, onder meer omdat R. als vluchtgevaarlijk te boek staat, is mede het gevolg van sturing door het OM, zegt de advocaat. De reclassering was gemeld dat R. levenslang kan krijgen – wat uiteraard nog maar valt te bezien en wat in Orinus 1 onmogelijk is.

“Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt, het spijt me het te zeggen. Ik zou me als reclassering schamen.”

Op 9 oktober is er weer een inleidende zitting. Het Openbaar Ministerie hoopt dat de zaak Orinus 1 ‘in het tweede kwartaal van 2020’ inhoudelijk kan worden behandeld. De rechtbank oordeelt dat R. in de cel moet blijven omdat zijn ‘persoonlijk belang’ moet wijken voor het maatschappelijk- en onderzoeksbelang.