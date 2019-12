Justitie: ‘Bewakingsbeelden laten duidelijk zien wie Grootfaam doodstak’

Beeld ANP

Volgens aanklager Jacorieke van der Meij begon het gevecht rond 19.15 uur in de hal van Bijlmerflat Florijn, waar Yamanney A. en Grootfaam elkaar met hun machetes belaagden.

Het gevecht verplaatste zich naar buiten, waar Alexio F. Grootfaam volgens de aanklager plotseling van achteren met een mes in zijn hals stak. Daarna zou Yamanney nog met zijn kapmes naar Grootfaam zijn blijven uithalen tot die in elkaar zakte.

Grootfaam overleed een dag later in een ziekenhuis.

‘Te stellig’

Advocaat Susan Koster van Alexio F. vindt dat justitie ‘veel te stellig is’ over de rol van haar cliënt als toebrenger van de dodelijke steek. “Op de beelden is helemaal niet te zien op welk moment in het gevecht het slachtoffer dodelijk wordt geraakt. In een eerste toelichting op de beelden schreef de recherche nota bene zelf dat mijn cliënt een telefoon in zijn hand had, geen mes.”

Koster vroeg de rechtbank donderdagmorgen op een eerste inleidende zitting in de strafzaak haar cliënt uiteindelijk volgens het ‘adolescentenstrafrecht’ te berechten, ook omdat hij een verstandelijke beperking heeft. Hij heeft volgens deskundigen een IQ van 69. Als adolescentenrecht wordt toegepast, kan de rechtbank F. als minderjarige straffen. Een deskundige heeft ook geadviseerd hem in een jeugdinrichting te plaatsen en niet tussen de volwassenen.

Raadsvrouw Koster wil bovendien nader onderzocht hebben of Grootfaam is neergestoken ‘uit noodweer’ (zelfverdediging). “Beide verdachten zeggen dat ze zich wel moesten verdedigen. Grootfaam was met een flinke groep vrienden gewapend naar beneden gekomen.”

Officier van justitie Van der Meij benadrukte dat Alexio F. zelf bij de politie heeft verklaard dat hij Grootfaam ‘in zijn schouder had geraakt’ met zijn mes. Ze vindt het te vroeg om al over adolescentenrecht te besluiten. Ze wil eerst meer onderzoek naar zijn denkvermogen.

Willekeurig en lichtvaardig geweld

Dat de dodelijke steekpartij plaatsvond in een hoog opgelopen conflict in ‘de zeer agressieve drillrapscene’, waarin rapgroepen elkaar extreem gewelddadig belagen, maakt dat het Openbaar Ministerie de zaak extra hoog opneemt. “De verdachten pleegden op willekeurige en lichtvaardige wijze geweld.”

De namen van de verdachten zongen kort na het dodelijke steekincident al rond in de Bijlmer. Nadat de politie invallen had gedaan in hun woningen en die had doorzocht, meldden ze zich vier dagen na de steekpartij op een politiebureau.

Advocaat Max Roethof had namens de (net zoals Alexio F.) afwezige Yamanney A. weinig op te merken.

In februari is een tweede inleidende zitting.