Justitie bekend met ruzies Van Hout maar laat die links liggen

Het klopt dat in de drugswereld decennia conflicten heersten die draaiden om 'het slijk der aarde: geld'. Het klopt ook dat in de onderwereld een vriend vrijwel nooit voor altijd een vriend blijft en dat paranoia hoogtij viert.



Toch: in de visie van aanklagers Stempher en Tammes draait de zaak tegen Willem Holleeder om de sterke aanwijzingen dat híj opdracht gaf zijn gewezen 'bloedgabber', mede-Heinekenontvoerder en zwager te vermoorden - een opdracht die ook de handelaar in luxe speedboten Robert ter Haak fataal werd omdat die in de kogelregen naast Van Hout stond.



Peter R. de Vries

De twee kroongetuigen leveren volgens de aanklagers bewijs tegen Holleeder en diens zussen Astrid en Sonja, zijn ex Sandra den Hartog en misdaadjournalist Peter R. de Vries al helemaal. Daar komen losse getuigen bovenop - onderwereldfiguren die nog leven zowel als mannen die inmiddels zelf zijn vermoord nadat ze Holleeder hadden beschuldigd.



Het was Tammes opgevallen dat raadsman Janssen héél veel woorden had besteed aan zijn alternatieve scenario's, maar de bewijzen tegen Holleeder 'in één alinea had weggeschreven'.



Volgens de belastende getuigen had Holleeder, al dan niet met handgebaren, geregeld duidelijk gemaakt dat hij Cor van Hout zou (laten) doodschieten om vervolgens diens vermogen in te pikken. "Eerst dit (pistoolgebaar) en dan dát (graaigebaar)."



Zo gooiden de aanklagers in een uren durend betoog velerlei bewijzen tegen Holleeder op tafel. Janssen was daar weer niet van onder de indruk. Holleeder komt heel zacht gezegd ongunstig naar voren uit alle getuigenissen en stiekem opgenomen gesprekken, maar hard bewijs van de moordopdracht? Hij ziet het niet.



De rechtbank oordeelt donderdag. Dan wordt ook zus Astrid opnieuw verhoord.



