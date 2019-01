Justitie: '16-jarige al ernstig geradicaliseerd'

De jongen had een eigen Telegramkanaal, Islam4Holland. Daarop zette hij volgens het OM gewelddadige filmpjes die IS verheerlijkten en aanzetten tot haat en geweld. Hij heeft bekend dat hij de maker en beheerder van het kanaal was.



De jongen was in 2017 al in beeld van de AIVD, waarop hij in een hulpverleningstraject terecht kwam. Datzelfde jaar vertoonde hij met twee andere mannen verdacht gedrag op Amsterdam Centraal Station. Een van de mannen bleek een poging te hebben gedaan uit te reizen naar het zelfbenoemde kalifaat van IS in Irak en Syrië.



Jong

"Aan opruiing is vooral kwalijk dat kwetsbare en beïnvloedbare jongeren gaan kiezen voor de gewelddadige jihad, die als heroïsch wordt neergezet,'' stelden de officieren van justitie in de rechtbank.



Omdat de jongen nog zo jong is, heeft het OM alleen een voorwaardelijke straf geëist.



