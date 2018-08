Jurist verhaalt schade door losse tegels op gemeente

€2000 Het motorblok van Liebens scooter is door de klap in tweeën gebroken. De 2000 euro die de reparatie kost, wil hij van de gemeente vergoed krijgen.

"De slechtste fietspaden pakken we het eerst aan. Ik kan niet zeggen hoe lang het duurt voordat alles is hersteld. We plaatsen waarschuwingsborden en afzettingen. Ook adviseren we iedereen zijn snelheid te matigen. Losliggende tegels zijn te melden via telefoonnummer 14020."



Lieben vindt dat de gemeente te traag heeft gereageerd. "De lange periode van droogte was geen verrassing. Met het nathouden van de fietspaden of het strooien van extra zand had dit voorkomen kunnen worden. Goed begaanbare wegen horen bij de verantwoordelijkheid van de lokale overheid."



Namens de gemeente zegt Van Dugteren dat sproeien en het strooien van extra zand niet afdoende waren om het probleem te tackelen. Het was simpelweg te lang te warm in Amsterdam.



Andere plaatsen kampen ook met slechte fietspaden vanwege de hitte. In Leiderdorp brak een 29-jarige scooterrijder z'n arm bij een val. In Purmerend liepen een scooterrijder en een passagier schaafwonden op. Ook zij worden vertegenwoordigd door het kantoor waar Lieben werkt.