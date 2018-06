Juridische hulp beschermt winkeliers tegen nutellashops

Wij zijn blij dat de ondernemers enigszins worden geholpen met advies over wat hun rechten zijn Woordvoerder Amsterdam City

Van Dijk erkent wel dat winkeliers niet allemaal even goed op de hoogte zijn van hun rechten. "Wij zijn niet-wetend, druk met de winkel. Wij zijn vaak zeven dagen in de week open om de huur te kunnen betalen."



Druk bezocht

Behalve juridisch advies biedt de gemeente ook informatieavonden over huurrechten aan. Ook wordt daarover meer informatie verspreid via de gemeentewebsite.



Ondernemersvereniging voor de binnenstad Amsterdam City is enthousiast. "Wij zijn blij dat de ondernemers enigszins worden geholpen met advies over wat hun rechten zijn," zegt een woordvoerder.



Ook Amsterdam City herkent dat het winkeliers soms ontbreekt aan die kennis over hun huurrechten.



Een informatiebijeenkomst over dit onderwerp voor winkeliers aan de Warmoesstraat werd bijvoorbeeld druk bezocht. "Daar kwam ook naar voren dat redelijk wat ondernemers geen rechtsbijstandverzekering hebben."