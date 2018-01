Jumbo Stadhouderskade met grof geweld overvallen

Even voor sluitingstijd hebben één of meerdere daders zich met behulp van een zogenaamde voorhamer door de glazen ruit heen gewerkt. Dit veroorzaakte zware knallen waardoor het gebruik van een explosief niet direct werd uitgesloten, zegt een woordvoerder.



Ten tijde van de overval zat er nog personeel in de winkel. Deze konden zich in een veilige ruimte verschansen en hebben alarm geslagen. Niemand is gewond geraakt. De dader of daders is/zijn er met een onbekende buit vandoor gegaan.



De politie rukte met groot materiaal uit, ook de helikopter werd van stal gehaald. De Stadhouderskade werd voor een fiks gedeelte afgezet. Inmiddels in de afzetting opgeheven en kan het verkeer weer door.



De recherche en de forensische opsporingsdienst zijn momenteel ter plaatse. Zij onderzoeken de overval. De politie vraagt getuigen van de overval zich te melden.