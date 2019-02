Jumbo gaat in heel Amsterdam boodschappen bezorgen

De stap volgt op de aankondiging van Albert Heijn om dit najaar de aanwezigheid van websuper ah.nl in Amsterdam flink op te voeren en de uitbreiding - komende week - van Picnic naar vrijwel de hele stad.



Jumbo is in het geheim al twee weken bezig met proefbezorgingen in Amsterdam-Noord en voegt daar volgende week Amsterdam-Centrum aan toe.



"Ongeveer een maand later rollen we verder uit naar Amsterdam-West en Amstelveen," zegt een woordvoerder. "Daarna volgen Oost en Zuidoost, maar het is nog te vroeg daar een exacte datum aan te koppelen."



Jumbo, dat tot nu alleen op kleine schaal vanuit een aantal supermarkten in Amsterdamse buurten bezorgde, heeft daartoe een verdeelpunt opgezet in Sloterdijk. De keten zoekt nu naarstig 'tientallen' bezorgers.



Westelijk Havengebied

"We bezorgden tot nu in grote delen van Amsterdam nagenoeg niet. Door de inzet van een hub in het Westelijk Havengebied bezorgen we straks in Amsterdam zelfs op plekken waar nu nog geen winkel zit. Dit is ook efficiënter en duurzamer dan wanneer we vanuit de winkels met verschillende bezorgwagens gaan rijden."