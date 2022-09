Judoka Wim Ruska won dubbel goud op de Spelen in 1972, maar niemand juichte

Judoka Wim Ruska met zijn vrouw en kinderen (links zoon Michael), bij thuiskomst nadat hij twee gouden medailles had gewonnen op de tragisch verlopen Spelen van 1972 in München. Beeld Getty Images

‘Ik moest en zou één gouden medaille meer winnen dan Anton Geesink, anders had mijn leven geen zin gehad,’ zegt Wim Ruska tientallen jaren na zijn triomf in München tegen Wim Koesen, de journalist die zijn levensverhaal optekent. Geesink overtreffen, respect afdwingen, daar is het hem op de Spelen van 1972 om te doen, daarom blijft hij in München wanneer de Palestijnse gijzeling van de Israëlische ploeg op een bloedbad uitloopt. Andere Nederlandse sporters, zoals hardloper Jos Hermens en worstelaar Bert Kops, een gabber van Ruska, gaan naar huis.

Maar Ruska blijft en op 9 september 1972, luttele dagen nadat elf Israëliërs de dood hebben gevonden, doet hij wat nog nooit een judoka heeft gedaan en ook nooit meer zal doen: hij wint een tweede gouden medaille, op dezelfde Spelen. In de finale van het gevecht in de open klasse (alle categorieën) neemt hij Vitali Kuznetsov in een ijzeren houdgreep en drukt de Russische kolos bijna door de mat.

Hij levert de grootste judoprestatie ooit, maar in plaats van bejubeld, wordt Ruska verguisd. Hij had niet mogen blijven op die verziekte Spelen, hij had naar huis moeten gaan, net als Hermens en Kops, die de vriendschap opzegt. Geen onthaal op Schiphol en geen huldiging in Amsterdam, zijn stad. Maanden na de Spelen krijgt Ruska op het stadhuis een gemeentelijke onderscheiding opgespeld en een boek over Amsterdamse bezienswaardigheden in handen gedrukt. In Wim Koesens boek Ruska, triomf en tragiek van een judokampioen zegt hij vol verbittering dat de jongens die in 1972 naar huis gingen makkelijk lullen hadden. “Zij hadden nooit kans op een medaille.”

Uitsmijter op de Wallen

Na de Spelen van München stopt Ruska, op zijn 31ste, met judoën. Voor de poen draait hij nog een tijdje mee in een ranzig worstelcircuit, is even judocoach, heeft een baantje als uitsmijter op de Wallen, runt een sportschool, baat een café uit en wordt op 6 november 2001 tijdens een vakantie op Tenerife getroffen door een hersenbloeding.

Zoon Michael, die een moeizame relatie met zijn vader onderhoudt, is als stratenmaker aan het werk in Ouderkerk aan de Amstel wanneer hij het te horen krijgt. “Het was ’s ochtends vroeg en we hadden een transistorradio aan staan. Het kwam op het nieuws. Ik heb de stenen neergelegd en ben weggegaan, om te bellen.”

Ruska belandt in een rolstoel en praten gaat moeizaam. De blonde atleet is een zielige hoop mens geworden, maar Michael krijgt eindelijk een band met zijn vader. ‘Hij werd emotioneler en daardoor amicaler. Hij was ineens een veel lievere man.’

Michael Ruska is 3 wanneer zijn vader met twee medailles van de Spelen thuiskomt. Het goud wordt gekoesterd. Als hij wat ouder is, mag Michael de medailles mee naar school nemen, zoals ook zijn kinderen dat later van opa Willem mogen doen. Als er maar voorzichtig mee wordt omgesprongen. “Mijn vader gaf niks om prijzen, al zijn bokalen konden hem gestolen worden, alleen die twee gouden plakken telden, die waren zijn levenswerk. De rest lag in dozen op zolder. Als wij op straat een voetbaltoernooitje deden, regelde ik de prijzen. Dan haalde ik een paar bekers van zolder.”

Lastpak

Wim Ruska wordt op 29 augustus 1940 geboren in de Mercatorbuurt in West. Zijn vader neemt vlak voor de bevalling de benen en moeder Annie staat er, met drie kinderen, alleen voor. Kleine Wim is een lastpak, een donderjager en een straatvechter, maar Annie leert hem wel aan te pakken. Hij is goudeerlijk en recht door zee.

Op zijn 14de gaat hij van school om te varen, en op zijn 16de laat hij zich inlijven bij de marine. Op het legendarische vliegdekschip de Karel Doorman wordt gejudood. Wim – sterk, lenig en explosief geboren – blijkt een natuurtalent. Het judo grijpt hem. Hij wil kampioen worden, van Nederland, van Europa, van de wereld. Het zal hem lukken, op wilskracht en souplesse.

Anton Geesink, de reus uit Utrecht, schokt tijdens de Spelen van 1964 thuisland Japan door in de finale van de open klasse de gedoodverfde winnaar Akio Kaminaga eronder te krijgen. Wim Ruska, die als judotoerist op de bonnefooi dwars door Rusland naar de bakermat van de zelfverdedigingskunst is gereisd, zit er met zijn neus bovenop. Hij bewondert Geesink, maar haat hem net zo hard.

Anton is zijn tegenpool, als sportman en als mens. Geesink judoot op kracht, trekt zijn tegenstanders het liefst naar de mat voor een grondgevecht. Ruska is een stilist, een allrounder, zijn stijl is de ideale combinatie van techniek en explosieve kracht.

Halve crimineel

Maar Ruska mag dan de mooiere judoka zijn, in populariteit legt hij het af tegen zijn zes jaar oudere rivaal. De aimabele Geesink is goed in het verkopen van zichzelf: wat heeft hij, de eenvoudige bouwvakker uit Wijk C, zich toch geweldig opgewerkt. Anton ligt goed bij pers en publiek, anders dan driftkop Ruska, die veelal als onbenul wordt weggezet, als een halve crimineel vanwege zijn vermeende bemoeienissen met de Amsterdamse penoze.

Maar op de Spelen van ’72 zal Willem het allemaal gaan rechtzetten. Dan zal hij het unieke presteren, de gunst van het grote publiek afdwingen en een maatschappelijke toekomst veiligstellen. Ruska heeft zich naar eigen zeggen ‘het leplazarus’ getraind, verkeert in bloedvorm en zit boordevol adrenaline. Op 31 augustus wint hij het zwaargewichttoernooi door in de finale de thuisfavoriet Klaus Glahn te gooien, zoals dat in judotaal heet. Het is de specialiteit van de atletische Ruska, zwaardere tegenstanders met een heupzwaai op de mat smijten of met een beenworp omverkegelen.

‘The games must go on’

Vier dagen later wandelt de Palestijnse terreurbeweging Zwarte September het olympisch dorp binnen en worden de Spelen van hun onschuld beroofd. Maar de Amerikaanse IOC-voorzitter Avery Brundage roept dat ‘the games must go on’ en Ruska gaat door, omdat zijn levenswerk af moet. Hij slaagt voor wat hij zijn levensexamen noemt door de Russische beer Kuznetsov te knevelen, maar het wordt in Nederland slechts voor kennisgeving aangenomen. De lol van de Spelen in München is er af. Ruska voelt zich miskend en zal daar zijn verdere leven nijdig om blijven.

“Miskend? Mijn vader?” zoon Michael moet er even over nadenken. “Ja, dat was hij wel, maar dat had hij ook aan zichzelf te wijten. Journalisten zochten hem op, belden aan en als ik dan opendeed en m’n vader ging halen, riep -ie: ‘Zeg maar tegen die journalist dat ie op moet rotten, dat ik geen trek in ’m heb.’ Ik: ‘Sorry meneer, maar mijn vader heeft er geen trek in.’ Die journalist kwam dan natuurlijk niet nog een keer aan de deur. En dan moet je niet gaan zeggen, wat mijn vader deed, dat je geen aandacht krijgt. Hij wilde ook geen aandacht. Anton Geesink was daar heel anders in, die zocht de journalisten op.”

Catamaranzeilen

Ruska is een afwezige vader, altijd op pad, aan het trainen, naar het buitenland voor wedstrijden, of aan het werk, op de Wallen, of in de sportschool. Het gezin verhuist naar Edam, omdat Wim dicht bij het water wil wonen. Hij is gek van catamaranzeilen, voor hem de vrijheid, niemand die aan zijn kop zeurt. Michael mag weleens mee. “Met z’n tweeën op de boot werd altijd bonje. Mijn vader was ongeduldig, maar ook een perfectionist. Het was nooit goed wat ik deed. Maar ik heb net zo’n stuurse kop als hij en ik ging er tegenin.”

De zoon kan zijn vaders bloed soms wel drinken. Michael: “Hij was streng en hard. Ik was geen makkelijk ventje en als ik rottigheid had uitgehaald, kreeg ik ervan langs. Ik heb serieuze knallen van hem gehad. Mijn vader was ongelooflijk rechtlijnig. Hij was open, maar heel snel teleurgesteld in mensen. Als het even niet ging zoals hij wilde, als iemand even anders reageerde dan hij verwachtte, was het mis en had hij het met zo iemand meteen gehad. Dat gold ook voor goede vrienden, voor familie zelfs.”

En dan is er steeds maar weer die dwang om te winnen, een ander te verslaan. Michael: “Alles was een wedstrijd en er moest altijd gewonnen worden. Als ik met schaken voordeel kreeg, vloog het bord door de kamer. Hij paste ook de regels aan. Als we gingen hardlopen, deden we in Edam de vestingloop, 5 kilometer lang. Toen ik ouder en sneller werd, bepaalde hij dat ik bij hem moest blijven tot de laatste 500 meter, dan mocht ik voluit gaan. Maar hij was enorm explosief, dus legde ik het af in de sprint. En dan was het: ‘Heb ik toch mooi weer van je gewonnen’. Die obsessieve drive heeft hem bij het judo natuurlijk enorm geholpen, maar het had toch ook iets zieligs, zeker op het laatst.”

Zwarte Joop

In 2001 overlijdt Michaels moeder Joke. Wim is dan allang met een andere vrouw, Liza, het barmeisje van Club 26, een goktent, nachtclub en sportschool in één, eigendom van Zwarte Joop, een kopstuk in de onderwereld. Wanneer Wim invalide raakt en in een verzorgingstehuis terecht komt, zoekt Michael hem elke dag op. De zoon verzoent zich met zijn vader. “Ja, ik ben van hem gaan houden, maar anders dan van mijn vrouw en kinderen. Ik ben vooral heel trots op hem.”

Op 14 februari 2015 overlijdt Ruska in Hoorn, op 74-jarige leeftijd. De gouden medailles blijven achter bij Liza, die ze uiteindelijk te gelde zal maken. Tot afgrijzen van Michael: “Ze heeft ze verpatst via een veilinghuis, voor een schijntje, tienduizend euro per stuk. Een schande.”

Het enige tastbare dat voor Michael rest, is een bronzen beeldje, een Hercules. “Mijn vader was gek op beeldjes van Griekse mythologische figuren. Die gebeeldhouwde lijven vond hij het summum. Zelf had hij ook zo’n lijf. Prikte je daar met je vinger in, dan stuitte je op graniet, zelfs nog na tien jaar in een rolstoel. Mijn vader wás van graniet, hij was een Griekse god, ondanks al die nukken van ’m. Die Hercules, dat beeldje, staat bij ons thuis naast de tv. Zo zie ik mijn vader elke dag.”