Jubileumpenning voor 100 jaar oude sportclubs

Geuzenmiddenmeer is ontstaan uit een fusie van de vereniging Roomsch Katholieke Amsterdamsche Voetbalvereniging en SNL Wilskracht. Op 29 december 1918 werd de vereniging officieel opgericht.



De club wil een bijdrage leveren aan de maatschappij door mensen van verschillende afkomst, leeftijd en sekse te herbergen. De club telt meer dan 1000 leden, 65 teams en 600 vrijwilligers. In het clubhuis wordt niet alleen bier gedronken, maar ook huiswerkbegeleiding aangeboden.



Speciaal clubgevoel

Zoals de meeste korfbalclubs is A.C.K.V. Oranje Nassau begonnen als schoolvereniging. De club werd op 10 januari 1919 opgericht en was de eerste Christelijke korfbalclub van Amsterdam. In 1929 kreeg de club een eigen terrein toegewezen aan de Wandelweg, waar de club 32 jaar heeft gespeeld.



Momenteel is er een vaste accommodatie op Sportpark Het Loopveld. De club telt 160 leden en staat, zo schrijft de gemeente Amsterdam, bekend om het speciale clubgevoel.



De jubileumpenning is voor bedrijven, instellingen, stichtingen en verenigingen die sinds de oprichting zijn gevestigd in Amsterdam en die 50 jaar (of een veelvoud van 10 jaar daarboven) bestaan.