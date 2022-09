Jubileumpenning Amsterdam voor sociëteit De Kring

Jubileumpenning van Amsterdam. Beeld -

De Kring werd in 1922 opgericht en is sindsdien gevestigd aan het Kleine-Gartmanplantsoen. De gemeente roemt haar als ‘een levendige sociëteit waar wetenschappers, kunstenaars en anderen uit de culturele sector elkaar treffen’. Sinds haar oprichting heeft De Kring een belangrijke rol gespeeld in cultureel Amsterdam.

Voor leden – het is een gesloten club waar mensen lid kunnen worden na een keuring door de ballotagecommissie – is De Kring een huiskamer, café, club én restaurant. ‘Vooral de feesten van de Kring hebben van oudsher een grote aantrekkingskracht op schrijvers, dichters, schilders, beeldend kunstenaars, wetenschappers, acteurs en musici,’ zo stelt de gemeente.

Jaarlijks organiseert De Kring ook honderden culturele evenementen. Met Club Up, gelegen aan de Korte Leidsedwarsstraat, heeft De Kring ook al jaren een levendige club rond het Leidseplein. De nachtclub is toegankelijk zonder lidmaatschap.

Op 22 september opent in het Stadsarchief een tentoonstelling ter ere van het eeuwfeest van De Kring.