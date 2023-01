Jubileumjaar voor kunstenaarsdorp Ruigoord, maar hoe lang mag er nog gefeest worden?

Kunstenaarskolonie Ruigoord maakt zich zorgen over de plannen van het naastgelegen Havenbedrijf Amsterdam. In een brandbrief schrijft Ruigoord dat het snel hulp van de gemeente nodig heeft om in de toekomst nog evenementen te mogen organiseren. ‘Wij steken ons hoofd niet in een strop die over vijf jaar wordt aangetrokken’

Buren zijn ze al sinds de millenniumwisseling, kunstenaarsdorp Ruigoord en Havenbedrijf Amsterdam in het Westelijk Havengebied. Toch ‘begint Ruigoord dit jaar in de aanval,’ schrijft de organisatie in een toelichting op de brandbrief die naar de Amsterdamse gemeenteraad ging. “Vol goede moed, om onze toekomst veilig te stellen,” zegt voorzitter van stichting Ruigoord Marco de Goede.

De in 1973 gekraakte vrijplaats, die jaarlijks tienduizenden bezoekers trekt, is al jaren verwikkeld in getouwtrek over de toekomst van zijn evenementen. Op verzoek van de gemeente loopt er sinds 2018 een overleg tussen huurder Ruigoord, huurbaas Havenbedrijf Amsterdam NV en verschillende bestuurders binnen de gemeente Amsterdam, honderd procent aandeelhouder van Havenbedrijf Amsterdam.

Het initiële doel destijds was, volgens Ruigoorders, een manier vinden waarop Ruigoord zijn activiteiten zo goed mogelijk kan doorzetten, ‘zonder al te grote hindernissen’.

Gevaarlijke stoffen

Maar de dialoog is vastgelopen, zegt voorzitter De Goede. In het laatste voorstel dat Havenbedrijf Amsterdam Ruigoord heeft gedaan, zou geen plaats meer zijn voor evenementen op het terrein. Er zouden nog vijf jaar ‘buitenmanifestaties’ mogen plaatsvinden.

Havenbedrijf Amsterdam gaf eerder al aan festivals en feesten voor meer dan vijftig mensen te willen verbieden om de vestiging van bedrijven met gevaarlijke stoffen niet in gevaar te brengen.

“Daarmee probeert Havenbedrijf Amsterdam voor te sorteren op een beslissing die de provincie Noord-Holland in maart wil nemen, waarbij ze het gebied rondom Ruigoord mogelijk bestemmen tot ‘industrieel gebied van provinciaal belang’,” aldus De Goede. Dat zou Havenbedrijf Amsterdam de mogelijkheid geven daar de opslag van brandstoffen uit te breiden. “Vanwege de vergunningen zou dit betekenen dat er überhaupt geen evenementen meer zouden kunnen plaatsvinden.”

Jubeljaar

Het gebied rond Ruigoord, ooit een echt dorp, werd in de jaren zestig bestemd tot industrieterrein. Amsterdamse kunstenaars onder leiding van dichter Hans Plomp en schrijver Gerben Hellinga kraakten het dorp in 1973. Sindsdien worden op de enclave tal van voorstellingen, exposities, concerten en festivals georganiseerd, zoals Landjuweel. Naast een culturele-evenementenlocatie is Ruigoord ook een creatieve broedplaats, met zo’n veertig ateliers.

2023 is voor Ruigoord een jubeljaar, zegt De Goede. “We zijn aan de gang met de voorbereidingen om ons 50-jarig bestaan te vieren, in juli. Maar we zitten nu klem. De afdeling evenementen van de gemeente vindt het goed dat er dingen worden georganiseerd op Ruigoord, maar de omgevingsdienst niet.”

Een deel van het kunstenaarsdorp ligt binnen de zogenoemde Bevi-veiligheidszone van brandstofopslagbedrijf EVOS. Het Besluit externe veiligheid inrichtingen bepaalt strikte veiligheidsafstanden rond risicovolle bedrijven om de omgeving en de mensen in die omgeving te beschermen.

Om die reden had de gemeente Ruigoord in 2018 gevraagd zijn evenementen te verplaatsen naar Ruigoord-Zuidoost, een braakliggend stuk land op het oude eiland Ruigoord. Volgens De Goede was het kunstenaarsdorp daarover destijds welwillend. “Maar wij steken ons hoofd niet in een strop die over vijf jaar wordt aangetrokken.”

Toekomstperspectief

In de brandbrief vraagt Ruigoord de gemeente zich uit te spreken en Havenbedrijf Amsterdam voor 1 februari te bewegen de kunstenaarskolonie een huurcontract van ‘minimaal 25 jaar + 25 jaar’ aan te bieden.

“We willen heel graag toekomstperspectief voor Ruigoord,” zegt De Goede. “Als de gemeente zich niet laat horen, zal de provincie binnenkort beslissen over de bestemming van het stuk grond. Daarom vragen we de gemeente om ons blijvend te erkennen als waardevol Amsterdams bezit.”

Een woordvoerder van de gemeente Amsterdam laat weten dat het college hoopt Ruigoord deze week meer duidelijkheid te kunnen geven. “Ruigoord behoort tot het dna van de stad,” aldus de gemeente in een eerste reactie. “De wijze waarop we Ruigoord blijvend een plek kunnen geven, is van hoge prioriteit bij het gemeentebestuur.”

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: