Jubileumfeest voor het ADM-terrein op Het Groene Veld in Noord

Poort van het oude ADM (Amsterdamsche Droogdok Maatschappij). Beeld Evert Elzinga/ANP

Om het jubileum te vieren vindt er op 6, 7 en 8 oktober op Het Groene Veld in Amsterdam-Noord een driedaags festival plaats, met onder andere muziekpodia, kinderactiviteiten en theater- en circusoptredens.

Tijdens het festival is er iedere dag een dag- en een nachtprogramma. Overdag zijn er verschillende theatervoorstellingen te zien, van lokale en internationale theatergroepen en bandjes als The Soul Travelers, Milwaukee Wildmen en De Stokers. Ook is er een vuurspuwshow en zijn er verschillende foodtrucks.

Ticketprijzen

Het nachtprogramma kent uiteenlopende optredens, van hiphop tot reggae en punk. De ticketprijzen variëren per dag van een vrijwillige donatie tot 20 euro.

‘De burgermeester’ van ADM, Hay Schoolmeesters, verwacht zo’n tweeduizend bezoekers over het gehele weekend. “We hebben een uitgebreid en divers programma op touw gezet. In mei hebben we al een kleiner festival gehouden en sindsdien zijn we lekker op stoom.”

Verkocht

Twee jaar geleden verplaatste het creatieve terrein van Westpoort naar het huidige terrein, Het Groene Veld, in Noord. Het originele ADM-terrein, dat jarenlang het thuis was van een Amsterdamse kraakbeweging, werd vorig jaar na jaren van procederen verkocht.

Ondernemer Wim Beelen kocht het 43-hectare grote terrein voor 86 miljoen euro en wil de ADM-scheepswerf ombouwen tot een gebied waar straks superjachten worden gebouwd, verbouwd en onderhouden.

Drie zomers

De gemeente Amsterdam heeft ingestemd met een tijdelijke invulling van Het Groene Veld voor een periode van drie zomers voor recreatie, sport, kunst en cultuur.

Op de aangrenzende slibvelden huizen sinds een aantal jaar oud-krakers van het originele ADM-terrein. Met de gemeente is overlegd dat zij daar tot 2024 worden gedoogd.

Schoolmeesters noemt het nieuwe terrein in Noord ‘heel anders’. “Het is niet hetzelfde, het is een nieuw hoofdstuk. Een positieve verandering is de betrokkenheid van de buurt, die hadden we op het oude terrein, tussen alle bedrijven in, niet. De buurt heeft zelfs meegedacht met het tot stand brengen van de programmering.”