Jubeljaar definitief uit zicht: verbouwing Amsterdam Museum op zijn vroegst klaar in 2027

Ontwerp verbouwing Amsterdam Museum door Neutelings Riedijk Architects. Beeld VERO Visuals

De verbouwing van het Amsterdam Museum werd aanvankelijk gepresenteerd als een ‘cadeau voor de stad’, uit te pakken op 27 oktober 2025, de 750ste verjaardag van Amsterdam én de 50ste verjaardag van het museum. Vanwege de nodige vertraging was museumdirecteur Judikje Kiers in september vorig jaar al voorzichtiger. “Ik durf niet meer te zeggen dat het in 2025 allemaal af is,” zei ze toen.

Inmiddels is het jubeljaar definitief uit zicht. Tot deze woensdag was 11 november 2026 de nieuwe beoogde openingsdatum. Maar een door het museum verloren kort geding, aangespannen door erfgoedvereniging Heemschut en de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB), maakt ook 2026 onhaalbaar. De rechter verbiedt de sloopwerkzaamheden waarmee het museum zo snel mogelijk had willen beginnen, in afwachting van de bodemprocedure die de twee erfgoedclubs ook al hebben aangespannen. Zo’n reguliere rechtszaak neemt langere tijd in beslag. Daardoor zal de verbouwing op z’n vroegst pas in 2027 zijn afgerond.

Elke maand uitstel kost de gemeente als eigenaar 260.000 euro. Om de schade te beperken staat de bodemprocedure nu gepland voor begin april.

Wijken voor nieuwbouw

De aanloop naar de renovatie duurt al zeven jaar, terwijl deze volgens de museumleiding hoognodig is. Het pand verkeert in slechte staat: de installaties zijn verouderd, met lekkages en risico op kortsluiting en brand. Ook is het gebouw slecht toegankelijk en nogal een doolhof met allerlei gangen, trappen en kleine expositiezalen.

Dat de verbouwing nog altijd niet kan beginnen, is mede gevolg van ingrijpende kritiek van onder andere de welstands- en monumentencommissie van Amsterdam, waardoor de plannen van het in het monumentale Burgerweeshuis gevestigde museum fors zijn bijgesteld.

Zo wilden de architecten eigenlijk een flink dakterras aanleggen met uitkijkpunt over de stad, en zou de opvallende muur met gevelstenen aan de kant van de Nieuwezijds Voorburgwal moeten wijken voor nieuwbouw. Ook zouden aan de straatkant grote vitrines komen met in enorme letters ‘Amsterdam Museum’ op de gevel: alles om voorbijgangers naar het nu nog zo verstopte museum te trekken.

Al die grote ingrepen sneuvelden (van de vitrines is er nog één over), dus het museum heeft al flink water bij de wijn moeten doen. Toch toonde directeur Kiers zich dit najaar nog ingenomen met de plannen: “De binnenplaatsen laten we open, niet overdekt, zodat je ook een oase in de binnenstad hebt, met een inhoudelijk verhaal voor Amsterdammers en bezoekers van buiten.”

Doodzonde

Het museum had nog deze maand willen beginnen met de sloop van de Schuttersgalerij – een lange overdekte hal die in 1975 tussen het historische Jongens- en Meisjeshuis is gebouwd. Dat zou doodzonde zijn, zegt Gerrit Vermeer, net afgezwaaid als architectuurhistoricus bij de Universiteit van Amsterdam en gespecialiseerd in Amsterdams erfgoed. De galerij staat namelijk precies op de plek van de Begijnensloot, die destijds de jongens van de meisjes in het weeshuis scheidde.

“De Schuttersgalerij maakt de middeleeuwse structuur heel mooi zichtbaar. Als je erdoorheen loopt, zie je: dit was vroeger een sloot. Vooral op de materiële kant van dit gebouw valt echt wat afdingen, maar toch is dit stedenbouwkundig heel belangrijk om te behouden. Het zou ontzettend jammer zijn als dit zou verdwijnen.”

81,9 miljoen

Het museum is eigendom van de gemeente, die het overgrote deel van de kosten voor rekening neemt. Het totale budget bedraagt vooralsnog 81,9 miljoen euro; de gemeente betaalt bijna 66 miljoen. Veel geld om in deze zware economisch tijden uit te geven, vindt CDA-raadslid Diederik Boomsma.

“Ik ben op zich voorstander van verbouwing, om het gebouw beter toegankelijk te maken, de ruimte meer en beter te benutten en dergelijke, al zou ook ik aanpassingen wensen in de wel zeer ingrijpende plannen. Maar het gaat om enorme bedragen, terwijl de gemeente overal moet bezuinigen en alle investeringen onder de loep moet nemen.”

Onlangs nog bepleitte Boomsma in de gemeenteraad het schrappen van de verbouwing. Maar hij kreeg geen steun. Toen in 2018 het vorige stadsbestuur tientallen miljoenen reserveerde voor de renovatie, bleef een noemenswaardige discussie uit. Er is politieke consensus dat het charmante, maar weinig publieksvriendelijke pand moet transformeren in een toegankelijk, licht en ruim opgezet museum.

Megaklus

Amper tien jaar geleden werd het museum ook al is vernieuwd, een ‘megaklus,’ aldus de toenmalig directeur. Ruwweg een derde van het voormalige weeshuis en klooster werd voor 5,5 miljoen gerenoveerd. Ook toen was het uitgangspunt dat het publieksvriendelijker zou worden en een centrale ontmoetingsplek.

Het eindresultaat viel tegen, valt op te maken uit het advies van de Amsterdamse Kunstraad in 2014. Er werd aangeraden om het complete museum te verhuizen naar een gebouw waar de collectie beter tot haar recht zou komen. Directeur Kiers kwam al snel na haar aantreden in 2016 met het voorstel toch te blijven, maar dan wel in een drastisch gemoderniseerd pand. “We vonden het belangrijk om het kloppend hart van het museum in de binnenstad te houden,” zei ze daarover eerder in Het Parool.

Gedroomde locatie

Dat het Amsterdam Museum in de binnenstad hoort, en dat het Burgerweeshuis de gedroomde locatie is – daar is iedereen het over eens. De discussie gaat vooral over de vraag in hoeverre het monument zich moet aanpassen aan de moderne eisen van een museum. Zo zou de Schuttersgalerij moeten wijken, zodat een aantal grote museumzalen ontstaan, waar grote 17e-eeuwse groepsportretten getoond gaan worden.

“Zulke ruimtes zijn er helemaal niet in het Burgerweeshuis, dus dit gebouw is eigenlijk totaal ongeschikt voor dergelijke ambities,” zegt architectuurhistoricus Vermeer. “Ik begrijp niet waarom ze die schilderijen niet gewoon in de Hermitage laten, waar ze nu tijdelijk in zitten. Dan heb je die grote zalen helemaal niet nodig.”

Een ander heikel punt is de zichtbaarheid die het museum met de verbouwing wil bereiken, zodat voorbijgangers er niet meer achteloos voorbijlopen. “Dit is een bescheiden gedeelte van de Middeleeuwse stad. Eerst was het een klooster, daarna een weeshuis – per definitie heel teruggetrokken plekken. Er worden dus heel andere eisen aan dit gebouw gesteld dan de kwaliteiten die aanwezig zijn. Dan kan je niet anders dan rigoureus en hartgrondig te werk gaan, en het gebouw zwaar en voor heel veel geld aanpassen.”

Nu staan de plannen in de ijskast, in ieder geval tot het voorjaar. In een kort geding wilde de rechter niet inhoudelijk vooruitlopen op de bodemprocedure, maar ze plaatste wel een kanttekening bij de verzekering van het museum dat de monumentale waarde van het gebouw ‘zoveel mogelijk’ intact wordt gelaten.

Of de rechtszaak in april beter af zal lopen voor de museumleiding, is dan ook de vraag.