Journalist Hella Hueck: ‘Ik ben bezorgd over het klimaat, maar ik denk niet dat we morgen naar de verdoemenis gaan’

Hella Hueck (1972) is journalist. Ze werkte lange tijd voor RTL en RTL Z en nu voor het Financieele Dagblad. In november stapt ze over naar weekblad EW, voorheen Elsevier, waar ze vanaf januari 2024 hoofdredacteur wordt. Een gesprek aan de hand van steekwoorden: over nepnieuws, tbs’ers en Nelson Mandela.

Enschede

“Enschede, bijna geen hond gaat zover mee, schreef Willem Wilmink dat niet? Mijn ouders komen beiden uit Rotterdam, maar mijn vader kreeg werk bij de Nederlandse Bontweverij, een van de grotere textielfabrikanten van Twente. Mijn broer is nog in Rotterdam geboren, mijn zus en ik in Enschede.”

“Tja, in Enschede was toen nog niet zoveel te doen. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik nog klein was, mijn moeder bleef in Enschede, mijn vader ging naar Boekelo, daar was heel veel bos – en het eerste golfslagbad van Nederland. Daar was ik veel te vinden.”

“Ik ging graag naar school, maar ik was best een brutaal kind. Ik werd er vaak uitgestuurd. Bij gym moesten we zo’n vreselijk tenue aan, een groene broek en een knalgeel shirtje. Geel staat helemaal niemand, dus ik had dat in de bleek gegooid – toen was het helemaal wit uitgeslagen. Moest ik weer strafregels schrijven. Ik ben nooit van school gestuurd, maar de schoolleiding had wel zoiets van: o, daar hebben we Hella weer.”

Serveerster

“Mijn eerste baantje. Zo gênant, want ik ben er meteen ontslagen. Ik moest de omeletten uitserveren, maar ik sprak geen Twents, dus het was de hele tijd: wát zegt u? Dat schoot niet echt op. Na twee dagen zei de eigenaar: dit gaat geloof ik niet werken. Ik denk ook niet dat de bediening echt iets voor mij is.”

Tbs-kliniek

“Zo fascinerend. Ik had dat baantje via mijn studentenhuis. Eén dag per week gaf ik er les, economieachtige vakken, boekhouden en zo, want uiteindelijk moeten die jongens terug de maatschappij in en dan hebben ze diploma’s nodig. Het journalistieke zat er toen al wel in bij mij, want ik wilde altijd weten wat die jongens gedaan hadden. Dat mocht je eigenlijk niet vragen, maar ze vertelden het altijd. Het lag nóóit aan hen, dat sowieso. Eén van die kerels had gestolen spullen verkocht op de Albert Cuyp. Hij zat vast omdat hij zijn vader had doodgestoken. Ja maar Hella, zei hij, ik snap echt niet waarom ik hier zit. Mijn vader vroeg erom. En hij is nu dood, hè, dus dat ga ik echt nooit meer doen. Tja, argumentatietechnisch was daar geen speld tussen te krijgen.”

UVSV

“Daar, bij het Utrechtse studentencorps, heb ik een enorm leuke tijd gehad. Ik vind het belangrijk dat je je ontwikkelt als student. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet bij het corps, ik hang daar helemaal niet aan – en wat er in Amsterdam is gebeurd, vind ik afschuwelijk; daar heb ik echt wel problemen mee – maar de UVSV wordt gerund door alleen vrouwen, hè, dat is totaal anders. We moesten zelf het bier inkopen, ik ben een jaar verantwoordelijk geweest voor de debiteuren van de vereniging, dus de drankrekening. Bij de meeste verenigingen werden het voorzitterschap en de financiën gedaan door mannen, bij ons niet. De UVSV is eigenlijk een heel feministisch gebeuren.”

Nelson Mandela

“Ik heb hem een handje gegeven toen hij een eredoctoraat kreeg in Stellenbosch, waar ik een jaar studeerde. Stellenbosch was een knetterwitte universiteit in Zuid-Afrika. Eigenlijk alle witte presidenten hadden daar gestudeerd, dus het was een enorm statement dat Mandela dat eredoctoraat kreeg. En daar was ik bij. Het was sowieso een historische tijd: Mandela was net president geworden, de zittingen van de waarheidscommissie onder Desmond Tutu waren net begonnen. Ik ben er naar een aantal toe geweest. Zulke schrijnende verhalen. Bij mijn master werden de colleges constitutioneel recht gegeven door mensen die in het verzet hadden gezeten bij het ANC. Van een van hen was de auto opgeblazen, die miste een been.”

“Ik heb daar geleerd dat de werkelijkheid altijd veel genuanceerder is dan je denkt. Er waren spanningen tussen de witte en de zwarte bevolking, maar ook tussen bijvoorbeeld de witte Afrikaners en de witte Britten boterde het niet. En iedereen was bang. Mijn huisgenoten vonden het onverantwoord als ik ’s avonds na college door de townships reed. Hella, zeiden ze, straks trekken ze je uit de auto. Hoe beoordeel je eigenlijk of iets veilig is of niet? Als mensen bang worden, leggen ze een gun in hun auto, en die wordt dan misschien gebruikt terwijl dat niet gerechtvaardigd is. Die angst in de samenleving heeft diepe impact.”

Bankencrisis

“Wat zijn we toch een stel aasgieren, hè? Als het echt crisis is, dan worden wij journalisten blij. Ik wist in 2008 niets van de banken, geen idee wat subprime hypotheken waren, en toen moest ik die crisis verslaan. Ik was begonnen bij RTL Z bij economie en dacht dat ik daarna wel naar de binnenlandredactie over zou stappen, maar de bankencrisis heeft me geleerd dat eigenlijk alles economie is. Ik heb dat een heel leuke tijd gevonden. Laatst dacht ik er nog aan. Bij de inval in Oekraïne voelde dat heel anders. De bankencrisis was in zekere zin nog abstract, die kon je nog op afstand houden, bij de inval in Oekraïne hadden we veel minder zoiets van: ha, leuk, nieuws.”

Elsevier

“Een paar maanden geleden werd ik benaderd om eens te komen praten. Praten kon natuurlijk altijd, maar ik had het enorm naar mijn zin bij het FD, ik had er zo nog vijf jaar kunnen zitten. Toen in 2020 hoofdredacteur Jan Bonjer vertrok, heb ik mijn hand opgestoken om hem op te volgen, maar ik had toen te weinig leidinggevende ervaring. Tot niet zo lang geleden wilde ik altijd vooral zélf op pad. Inmiddels heb ik een draai gemaakt, omdat ik ideeën heb hoe dingen moeten. Ik ben enthousiast over het vak en merk dat mensen het best wel leuk vinden om voor mij te werken. De sprong van een deelredactie van het FD naar een van de grootste weekbladen is wel groot. Nu kan ik nog zeggen: dat moet ik even met de hoofdredactie bespreken, straks ben ik dat dus zelf. Dat is nieuw en spannend. Maar vakinhoudelijk voel ik me er heel zeker over.”

24 jaar

“Dat is waanzinnig lang. Ik vind dat knap. Ik denk niet dat er bij Elsevier mensen werken die een andere hoofdredacteur dan Arendo Joustra hebben gehad. Tja, waarom hij het zo lang heeft gedaan… Hij vond het een fantastische baan, volgens mij. En daar heeft hij gelijk in natuurlijk.”

Boerderij in Frankrijk

“Echt een klusproject. Als eind-twintigers hebben we in een opwelling met vrienden een boerderij gekocht in het noorden van Frankrijk. Het had geen douche, geen keuken, die hebben wij er allemaal in gezet. Eind september, voor ik uit dienst ga, gaan we er met dik twintig FD-collega’s heen, een feestje bouwen.”

“Het leukste van zo’n boerderijtje is er met vrienden zijn. Als je mensen spreekt tijdens een etentje is het altijd te kort, dan heb je drie uur om bij te praten over kinderen, familie, werk, je leven. Nu zit je ’s avonds nog even bij het kampvuur, ga je ’s ochtends samen stokbrood halen. Dat geeft een enorme vertraging – en verdieping.”

Nepnieuws

“Daar heb ik voorlichting over gegeven op middelbare scholen. We proberen scholieren te laten denken als journalisten: wie is de bron, is die anoniem, is er nog iemand anders die dit ook zegt? Ik heb eigenlijk geen goed antwoord op nepnieuws – ik ben er ook niet voor dat de overheid gaat vertellen wat wel en niet waar is. Dat gaat zijn doel voorbij. Maar het belangrijkste wat een samenleving heeft, is vertrouwen in elkaar, in de instituties en in de intenties van die instituties. Dat begint te schuiven. Als je niet meer weet wat waar is, krijg je wat sociologen the liar’s dividend noemen, het voordeel van de leugenaar. Niet dat mensen leugens meteen hoeven te geloven, maar op zo’n moment gaan ze denken dat niets meer te vertrouwen is, en wordt alles bevraagd, ook wat waar is. En dan denken mensen: láát maar. Dat is slecht nieuws voor onze democratie.”

Rommelmoeder

“Vroeger, als ik weer eens veel te laat met de kinderen naar school liep, kwam ik langs een postertje waarop stond: andere moeders doen ook maar wat. Dat vond ik altijd geruststellend. Ik ben altijd nogal gefocust op werk en een tikje chaotisch. Vraag me niet om het hockeyteam te coördineren, maar je kunt me altijd bellen voor een bardienst. Ik ben zeker geen perfecte moeder, maar inmiddels is het mijn redding dat ze groter worden. Ze kunnen steeds meer zelf.”

“Goed ouderschap gaat uiteindelijk niet over alles perfect doen voor je kind, maar om je kinderen zelfvertrouwen geven, dat je hun leert eigen keuzes te maken, dat ze recht hebben op hun eigen fouten. Je gaat sowieso vallen, je moet leren om weer op te staan.”

Klimaatoptimisme

“Ik wil de Elsevierlijn voortzetten. Ik ben bezorgd over het klimaat, maar ik denk niet dat we morgen naar de verdoemenis gaan. Je kunt wel zoals Extinction Rebellion zeggen dat we volledig met fossiel moeten stoppen, maar ik vind het realistischer om nu alles te pakken wat je kunt pakken. Zo’n project als Porthos, CO 2 -opslag onder de Noordzee, daar moet je als kabinet niet je hele klimaatdoelstelling op baseren, dat vind ik nogal wankel, maar het is wel een van de wegen die je moet bewandelen. Natuurlijk kun je beter niets uitstoten, maar we moeten nú wat. De mens kan veel. We maken veel stuk, maar we moeten vol blijven inzetten op ons vermogen dat ook weer op te lossen.”

Pieter Omtzigt

“Hij woont in Enschede, dat schept een band. Ik vind hem een welkome aanvulling op het politieke landschap. Burgers zien echt wel of iemand een goed Kamerlid is of niet. Het is nu bon ton om te zeggen dat je eerst de partijprogramma’s moet lezen, want dat het om de inhoud gaat en niet om de poppetjes. Natuurlijk gaat het om de poppetjes. Je kunt heel mooie verhalen schrijven hoe je de wereld en een rechtvaardige samenleving voor je ziet, maar uiteindelijk zijn het de mensen die daar invulling aan geven en het verhaal moeten kunnen overbrengen aan anderen. Het draait erg om de persoon in de politiek en dat vind ik ook terecht.”