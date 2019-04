Joshua van der Kroft (1994-2019) was een bon-vivant

Afgelopen vrijdagnacht overleed Joshua van der Kroft Glanzberg toen hij op de metrohalte Heemstedestraat tussen de metro en het perron terecht kwam.



De Joodse Van der Kroft, geboren op 9 december 1994 in Frankfurt, groeide op in New Jersey en was kind van een Amerikaanse moeder en Nederlandse vader. Na zijn middelbare school wilde hij graag in Amsterdam studeren.



Hij begon een studie econometrie op de Amsterdam Business School maar stapte in 2013 over naar het prestigieuze University College Amsterdam waar hij zijn bachelor 'Social sciences, Laws and Philosopy of Law' behaalde.