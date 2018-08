Josh uit Wales vindt Amsterdamse vakantieliefde terug

Tijdens een weekendje Pride met zijn vrienden ontmoette Davies 'the most amazing and beautiful' Nederlandse, waar hij 's avonds na een goed gesprek mee in de taxi stapte op weg naar haar appartement in West.



Maar toen sloeg het noodlot toe. Diezelfde avond nog moest Josh terug naar Engeland en in de haast vergat hij haar naam en contactgegevens te vragen.



Omdat hij het hier niet bij wilde laten zitten, schakelde hij van huis uit de hulp van haar buurtbewoners in via een brief en haar glazen muiltje; de informatie die hij wél van haar had.



Korte krullen

Zo was hij de naam van zijn blonde schone vergeten - 'Het begon geloof ik met een J of een G' - maar wist hij nog wel in welke straat ze woont - Admiraal de Ruijterweg, 'waarschijnlijk tussen 221 en 235, vlakbij de tram' - en dat ze daar woont met een huisgenoot. De 'makeup artist' heeft kort haar met krullen en is 25/26 jaar oud.



Buren vroeg hij in de brief de informatie door te geven: 'Ik weet dat het een willekeurig verzoek is, maar ik heb geen andere optie meer om haar te vinden en ik moet haar echt spreken.'



En het werkte: hij heeft inmiddels telefonisch contact gehad met J. of G. Davies laat weten benieuwd te zijn naar hoe het zal aflopen en belooft ons op de hoogte te houden, mocht deze romance een vervolg krijgen de komende weken. "Ik hoop op een happy end."