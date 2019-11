Jordanese burenruzie om Piet: ‘Ík vind dit niet racistisch’

Het huis van de Spaanse kunststudent Paula Sans, met een boodschap aan de buurvrouw en de rest van de wereld. Beeld Jean-Pierre Jans

Uit een raam in de Eerste Egelantiersdwarsstraat steekt een donkerblond hoofd. Lida heet ze, haar achternaam wil ze niet in de krant hebben. Gedecideerd zegt ze: “Zwarte Piet is altijd zwart geweest en Zwarte Piet blijft zwart.”

Dus heeft ze haar huis van onder tot boven versierd. Aan het hekwerk voor het raam heeft ze een miniatuur Sinterklaas gebonden, vergezeld door mini-Zwarte Pieten. De Franse balkons ernaast en schuin erboven hangen vol zwarte Sinterklaashulpjes in verschillende kleuren pakjes, posities en formaten. Voor het totaalplaatje bungelt er een kleine jutezak bij.

Overbuurvrouw Paula Sans (25) is uit Barcelona naar Nederland gekomen om te studeren aan de Gerrit Rietveld Academie. Ze schrok toen ze ­vorige week uit haar raam keek. “Ik zag ineens allemaal zielige blackfaces en een statige witte man. Ze kijken niet eens blij.”

Sans kocht diezelfde dag nog een stuk stof op de markt. Ze heeft er meteen met blauwe letters ‘Zwarte Piet is Racisme’ op gekalkt en aan haar huis gehangen.

Pompoenen

“Dit is niet alleen een boodschap voor de buurvrouw,” zegt ze. “Ik heb het opgehangen als ­tegenreactie. Om aan mensen die zich gekwetst voelen te laten zien: je bent niet alleen. Er zijn net zo goed witte mensen die vinden dat Zwarte Piet racistisch is.”

Sans, een opgewekte kunststudent, laat het spandoek hangen tot haar buurvrouw de zwarte figuren heeft verwijderd.

Maar Lida, een vrouw die ‘helemaal geen zin heeft in gedoe en meningen’ is dat niet van plan.

Ook haar zus, die in hetzelfde pand woont, hangt inmiddels met haar hoofd uit het raam. De twee vinden dat de overburen niets te zeggen hebben over de Zwarte Pieten.

Het huis van Lida in de Eerste Egelantiersdwarsstraat, zoals altijd in thema versierd Beeld Jean-Pierre Jans

Lida: “Het zijn studenten die hier twee maanden geleden zijn komen wonen en straks weer verhuizen. Ik woon hier al heel lang, versier mijn huis tijdens Halloween met pompoenen, nu is het Sinterklaas. En straks past alle versiering weer bij Kerst. Zo doe ik het al jaren.”

Maar die redenering, waarbij voorstanders van Zwarte Piet een beroep doen op de traditie, gaat er allang niet meer in bij het overgrote deel van de Amsterdammers. Sinds 2016 neemt Sinterklaas bij de intocht in Amsterdam enkel roetveegpieten mee. Ook landelijk waren er voor het eerst geen Zwarte Pieten. “Ik heb daarom ook niet eerst aangeklopt bij de overbuurvrouw,” zegt Sans. “Je kúnt de discussie niet gemist hebben. Op televisie, in kranten, het is overal. Ik twijfel er niet over: deze vrouwen weten dat het racistisch is en dat ze mensen kwetsen.”

Selfie

Of Lida daarvan op de hoogte is? “Ja, maar ík vind die versieringen niet racistisch en niet kwetsend. Ik heb met zwarte mensen op school gezeten hè, ik heb niets tegen ze. Dit heeft niets met racisme te maken.”

Maar veel bijval hoeft Lida niet te verwachten. Behalve de overbuurvrouw vinden ook toeristen de opsmuk van het pand te ver gaan. “Het ziet er leuk, maar het hoort niet,” zegt een Franse toerist die voor het huis staat. “Iedereen weet dat Black Pete niet oké is.”

Sans: “Het verbaast me wel dat ik degene moet zijn die zich hiertegen uitspreekt.” Ze heeft gezien dat zwarte mensen voor haar spandoek een selfie namen. De pietjes zelf lijken minder instagrammable. In de vijf keren dat de verslaggever ter plaatse was – Paula was steeds niet thuis – heeft er niemand voor het traditionele tafereel­tje geposeerd.