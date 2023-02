Jordanees ‘Opera Pietje’ (1936-2023) was een ambassadeur van de opera en belcanto

Piet Bos alias ‘Opera Pietje’ in 2007. Beeld Peter Elenbaas/ANP

Piet Bos groeide op in de Lindenstraat naast de Vencofabriek, schreef Ons Amsterdam in 2011. Van zo’n dropfabriek kwam nogal een lucht af, maar daar had Bos geen last van. “Het rook lekker naar drop en het was in de straat altijd gezellig. En wie appelen vaart, die appelen eet.”

Moppie zingen

Later, toen kleine Pietje Bos ouder werd, kwam hij bekend te staan als Opera Pietje. Dat ging volgens hem vanzelf als je in de Jordaan woonde en graag een moppie zong. Opera Pietje zong als kind en bleef daar eigenlijk zijn hele leven mee doorgaan. Ingrid Prinsen, bijna een halve eeuw Jordaanbewoonster en groot operaliefhebber, kwam hem regelmatig tegen in de buurt. “Dan was hij aan het zingen, er zat altijd muziek in hem.”

Hij kon fantastisch vertellen over de opera, vervolgt Prinsen. “En dat deed hij dan ook. Op zijn rondjes door de buurt, kwam hij steevast mensen tegen met wie hij sprak over opera, met name over belcanto, een zangstijl binnen de opera. En hij stond ook vaak op de markt met operaplaten.”

Aanzwengelen

In zijn huis had hij een oude grammofoon staan, zo’n apparaat dat aangezwengeld moest worden voordat je er platen op kon draaien. Hij kreeg muziek met de paplepel ingegoten: thuis werd alleen maar opera gedraaid. Met zijn ouders ging hij naar de Stadsschouwburg, naar alle operavoorstellingen.

Dat hij afkomstig was uit de Jordaan, was geen toeval, zei hij er zelf over. “Opera is warmte en Jordanezen zijn emotionele mensen. Vreselijk sentimenteel.” Maar ook: “Opera is voor het volk, niet voor de blabla.”

De meeste bekendheid verwierf Opera Pietje als radioman: ruim 25 jaar verzorgde hij op zondagochtend een programma over klassieke muziek op RTV Noord-Holland. In 1970 was hij begonnen als etherpiraat en draaide hij zijn favoriete aria’s. Jaren later, in 1984, leverde hem dat een eigen programma bij STAD Radio Amsterdam op dat later overging naar Radio Noord-Holland.

Ook werkte hij mee aan ‘Buurten in de Openlucht’ en onder meer op de Nieuwmarkt hielp hij om bekende operazangers buiten te laten zingen voor de buurt en passanten. Hij deed dat onder meer met Het Promenade Orkest, het Utrechts Operakoor en met zowel jonge en veelbelovende als met bekende solisten uit binnen- en buitenland.

Verpersoonlijking

René van ’t Erve, initiatiefnemer van de Volksopera, klassieke opera voor en door buurtbewoners, sprak eens met Bos af en raakte onder de indruk van zijn enthousiasme. “Hij droeg zijn hele leven opera uit, hij werd er zelfs de verpersoonlijking van. Hij en zijn generatie in de Jordaan groeiden op met de muziek.”

In 2007 werd Bos voor zijn verdiensten op cultureel gebied onderscheiden met een Zilveren Anjer. De Amsterdammer werd beschouwd als een ambassadeur van opera en belcanto, luidde de toelichting. Zijn familie liet zondag op Facebook weten dat ‘onze Opera Pietje vandaag zijn rust heeft gevonden en in het bijzijn van onze familie, van ons is heengegaan’.