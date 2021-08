Jopie Geldhof van Jaarsveld (1949-2021) maakte soep met liefde

Jopie Geldhof van Jaarsveld (1949-2021). Beeld -

Aan haar soep wordt nog geregeld teruggedacht in de Princehof. Met name met haar erwtensoep met worst maakte Jopie Geldhof van Jaarsveld vrienden onder de medewerkers en de bezoekers van het inloophuis aan de Oudezijds Voorburgwal. “Jopie maakte soep met liefde,” legt maatschappelijk werker Said Ben Azouz uit. “Dat proefde je. Als ze me nu op het werk vragen hoe de soep smaakt, zeg ik: de ingrediënten zijn goed, maar ik mis de liefde. Jopie was liefde.”

Meer dan dertig jaar werkte de vorige week op 72-jarige leeftijd overleden Geldhof van Jaarsveld als gastvrouw in het inloophuis van de Regenboog Groep. Aanvankelijk in het Tabe Rienkshuis op de Achterburgwal, daarna in de Princehof op de Voorburgwal. Ze begon steevast rond half zeven in de ochtend, en zorgde ervoor dat er koffie, soep en broodjes waren tegen de tijd dat om tien uur de deur openging voor de daklozen in de binnenstad. Jopie was het gezicht van de opvang.

Ben Azouz werkte bijna een kwart eeuw met haar samen. “Jopie was zorgzaam. Een echte moederfiguur. Als een bezoeker niet bij haar was langsgekomen voor soep en een broodje, ging ze die brengen. En ze bleef erbij staan, kijken of het broodje chocopasta wel naar binnen werd gewerkt. Ze was geliefd bij de medewerkers én de bezoekers. Ze maakte geen onderscheid. Voor haar was een mens een mens.”

Nooit ruzie

Geldhof van Jaarsveld serveerde soep in het oog van de storm in een tijd dat de Amsterdamse verslavingszorg nog geen gebaand pad was. De Princehof was het eerste inloophuis in het land met de mogelijkheid tot spuitomruil, en daar kwam later ook nog een gebruikersruimte bij. De voorzieningen waren onderdeel van een praktische zoektocht naar effectief beleid en bepaald niet onomstreden. Ben Azouz: “Voor Jopie was het simpel: mensen met pech verdienen zorg. Punt.”

Als distributeur van een natje, een droogje en veel menselijke warmte werkte Geldhof van Jaarsveld voor een dankbaar publiek. Een inloophuis is geen breiclub, en de medewerkers moeten tegen een stootje kunnen. Ben Azouz vertelt dat hij in al die jaren nooit heeft meegemaakt dat er ook maar het begin van een ruzie bij Jopie in de buurt ontstond. “Echt nooit. Zij behandelde de mensen met respect, en dat was andersom net zo.”

In 2014 nam de gastvrouw afscheid van de Regenboog Groep om met pensioen te gaan. Dat was wennen voor haar, vertelt Ben Azouz. “We hielden contact. Ik weet nog goed dat we samen uit eten gingen in een restaurant, en dat zij na de koffie de borden naar de keuken wilde brengen. Ik zei tegen haar: Jopie, daar lopen die jongens en meisjes voor heen en weer. Maar ze was zo gewend om de handen uit de mouwen te steken. Ze wilde altijd helpen.”

Vorige week woensdag overleed Geldhof van Jaarsveld. Drie dagen eerder was haar broer haar voorgegaan. Ben Azouz: “Ongelooflijk. Jopie heeft hem op zijn sterfbed bezocht om afscheid te nemen. Zij was ook ziek, maar niemand kon vermoeden dat het zo snel zou gaan.”

Broer en zus zijn woensdag na een gezamenlijke uitvaart begraven op De Nieuwe Ooster. Geldhof van Jaarsveld laat een echtgenoot en een zoon na.