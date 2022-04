Jop Rappange (1929-2022) was de nestor van de Amsterdamse makelaardij

Als zoon én vader van een makelaar was Jop Rappange het scharnier binnen een goedlopend kantoor dat al sinds 1906 actief is. Deze week overleed hij, 92 jaar oud, maar nog bijna dagelijks met zijn hoofd bij het vak dat hij een leven lang uitoefende.

Negen jaar geleden werkte Jop Rappange precies zestig jaar als makelaar in Amsterdam. Zou het niet een leuk idee zijn om daar eens bij stil te staan, dachten ze bij de Makelaarsvereniging Amsterdam. De branchevereniging stak haar licht eens op bij zoon Rob, vertelt Jerry Wijnen, voorzitter van de MVA. “Die zei: mwah, doe maar niet. Al die toeters en bellen, dat vindt hij maar overdreven.”

Het tekent het karakter van de man naar wie binnen de beroepsgroep regelmatig werd verwezen als de nestor van de Amsterdamse makelaardij, zegt Wijnen. “We hebben geluisterd en hem nooit gehuldigd. Hij was in de eerste plaats een bescheiden mens. Maar tegelijkertijd iemand die altijd aanwezig was, op iedere veiling langskwam. Hij wist precies wat er gaande was op de Amsterdamse woningmarkt.”

Levenslang makelaar

Deze week overleed hij, in Davos, Zwitserland, waar Rappange een vakantiewoning bezat. Vrijdag werd hij begraven. 92 jaar oud, maar nog bijna dagelijks met zijn hoofd bij het vak dat hij een leven lang uitoefende: de makelaardij. Als zoon én vader van een makelaar was hij het scharnier binnen een goedlopend kantoor dat al sinds 1906 bemiddelt bij de aan- en verkoop van huizen in de stad.

Daar weet Bart Postema over mee te praten, manager bij Rappange Makelaardij op de Prinsengracht. Tot kort voor zijn overlijden meldde de oude Rappange zich nog op kantoor, liet hij zich door een chauffeur langs de panden van de klanten rijden, vertelt Postema. “Dan wilde hij offertes zien. Hij was nog helemaal scherp.”

Lagere huur

Rappange heeft in de loop der jaren de woningmarkt enorm zien veranderen. Daar had hij weleens moeite mee, vertelt Postema. “Hij vond het wel enorm duur geworden. Wij stelden met het commerciële team soms een huurprijs van 1200 of 1300 euro vast. Daar stak hij dan een stokje voor. Dan zei hij: ‘Doe maar duizend, dan kunnen die mensen ook nog een beetje normaal leven’. Hij was zeker niet voor winstmaximalisatie.”

De tijden zijn veranderd, lang niet iedereen in de stad kreeg de handen op elkaar voor Rappange. Er speelden regelmatig discussies over loden leidingen in de woningen die door het bedrijf werden beheerd. Rappange zelf bleek ook een grote speler te zijn, met een enorme vastgoedportefeuille.

Ouderwets makelen

Jop had een enorm betrouwbare reputatie, zegt Cor van Zadelhoff, een persoonlijk vriend van Rappange. “We gingen samen skiën in Zwitserland, we gingen waterskiën. Als makelaar was hij zeer degelijk en betrouwbaar, een voorbeeld voor velen in het vak. Echt zo’n ouderwetse makelaar, iemand van wie je op aan kon. Hij wist heel veel, had een berg aan ervaring.”

Van Zadelhoff heeft veel respect voor de continuïteit van het familiebedrijf, zegt hij. “Het ging van vader op zoon, dat makelen. Dat kan soms ingewikkeld zijn, maar bij Rappange ging het goed, probleemloos. Zijn zoon Rob heeft een tijd bij mij op kantoor gewerkt: Jop vond het een goed idee dat hij eerst een buiten de deur ging kijken. Ik zag gelijk: die heeft het ook al met de paplepel ingegoten gekregen.”