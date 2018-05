Joost Patocka: 'Ik wil geen pak meer dragen'

Amsterdam-Noord

"Voor ik daar werd geboren, hadden mijn ouders een huisje in de Korte Keizersstraat, vlak bij het oude Bimhuis, dat zo klein was dat hun bedden niet eens naast elkaar konden staan. Echt, ze stonden áchter elkaar. Toch ben ik daar verwekt. Van Noord herinner ik me niets, want drie, vier maanden na mijn geboorte zijn we verhuisd. Mijn jeugd heb ik vooral doorgebracht in Maarn. Mijn vader was econoom, mijn moeder bouwkundig ingenieur.