Joost Fonville wil deelnemers Dam tot Damloop behoeden voor hitte

De week voor de Dam tot Damloop in 2014 had Arthur Fonville een drukke week gehad. De zesdejaars student geneeskunde liep coschappen op de gynaecologieafdeling in ziekenhuis Tergooi in Blaricum. Hij had er een paar zware bevallingen begeleid.



Toch voelde hij zich fit bij de start van de hardloopwedstrijd over 16,1 kilometer, waar hij op het laatste moment nog een plek voor had weten te bemachtigen in het tweede wedstrijdteam van studentensportvereniging USC.