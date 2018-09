Joop van Riessen: 'Prostitutie weg uit de buurt'

Er zitten veel coffeeshops in wat ooit de leukste winkelstraat van Nederland was

Cocaïne verdreef heroïne, waarmee de spuitende junks uit het straatbeeld verdwenen. Inmiddels hebben toeristen de Wallen overgenomen. Zij komen af op drank, drugs en hoeren en veroorzaken veel overlast. Het is uit de hand gelopen. "En als je er iets van zegt, pleeg je een doodzonde."



Wat Van Riessen betreft, stopt Amsterdam met prostitutie op de Wallen. De functie van hoerenbuurt voor zeelieden is allang vervaagd. Nu trekken hordes joelende toeristen langs Oost-Europese vrouwen. "Het is mensonterend, een schandalige situatie."



Sluiting

Het argument dat sluiting leidt tot illegale prostitutie elders in de stad, vindt Van Riessen kul. Die vrees bestond ook na sluiting van tippelzone aan de Theemsweg. "Maar de dames gaan naar het buitenland."



Ook met de coffeeshops is het uit de hand gelopen, zegt Van Riessen. "Kijk naar de kop van de Haarlemmerstraat. Daar zitten veel coffeeshops in wat ooit de leukste winkelstraat van Nederland was. Zo'n straat gaat kapot."



De politiek durft het debat over de sluiting van de Wallen niet aan, constateert Van Riessen. En dat is jammer, want hij is ervan overtuigd dat toeristen weg zullen blijven als de rode lichten doven. "Als we het in een referendum zouden vragen, zal een meerderheid stemmen voor een stop op prostitutie op de Wallen."



Lees ook: Wie bevrijdt de Wallen van de hordes?