Joop Rooze (1950-2019): de burgemeester van de Albert Cuyp

De markante, goedlachse Rooze, die ruim vijftig jaar zijn kraam op de hoek van de Eerste van der Helststraat bestierde, stond bekend om zijn humor en heeft vele harten geraakt.

Op 17-jarige leeftijd ontmoette hij zijn vrouw Ireentje op de Albert Cuyp en startte kort daarna in de groentekraam van zijn schoonouders. Hij werd al snel een bekend gezicht op de markt. “Ireentje stond achter de groenten,” vertelde hij in een interview met Het Parool in 2010. “Ik heb het enorm getroffen met de dames in mijn leven. Twee engelen van dochters, en een engel van een vrouw.” Oud-collega Gerrie Goethals (71) stond jarenlang naast hem op de markt. “Jopie was een echte vakman, want hij kon uitstallen als geen ander. We waren echt maten op de kraam. De laatste maanden ben ik bijna elke dag bij hem geweest.”

De Albert Cuyp was zijn lust en zijn leven. “Zolang het maar niet te warm is, of regent,” zo zei hij ooit in een interview met televisiezender AT5. Rooze stond bekend om zijn gulheid. Bij minderbedeelden stopte hij zonder dat ze het doorhadden geregeld iets extra’s in de tas. Vaste klanten kregen een mango en kinderen een banaantje van Ome Joop, zonder uitzondering.

Justje

Ook zette Rooze zich jarenlang in als voorzitter van de ondernemersvereniging en was vanwege de groente die hij verzamelde voor opvanghuis Mokum tot drie keer toe genomineerd voor Amsterdammer van het Jaar. “Hij stond altijd voor iedereen klaar,” aldus Puck Jansen van de viskraam verderop. “Maar wij ook voor hem. Als je goed was voor hem, dan was hij dat ook voor jou.” Ook toen er ruim een jaar geleden kanker werd geconstateerd, hield dit hem niet tegen.

Buurvrouw Cindy Siemons (63) van de bloemenkraam deelde geregeld een justje of ontbijt met Rooze. “Afgelopen jaar heeft hij met zijn bus nog mensen verhuisd. Je zou denken geniet van de tijd die je nog hebt! Maar zo was Joop. Toen ik hem laatst sprak voor zijn verjaardag, riep hij nog: ‘Nu op naar de 70!’”

Na 44 jaar verruilde Rooze in 2012 vanwege gezondheidsredenen het groente en fruit voor kleding en tassen. Het sjouwen begon fysiek zijn tol te eisen en de concurrentie van supermarkten werd te groot. Tegen Het Parool zei hij destijds: “Ach, het was altijd Jopie van de groente, nu wordt het Jopie van de jassen en de tassen. De Albert Cuyp blijft een magische plek”.

Joop Rooze is dinsdagnacht op 69-jarige leeftijd na een ziekbed van 14 maanden aan de gevolgen van alvleesklierkanker overleden.