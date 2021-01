Joodse school Cheider voorlopig niet meer gekort op bijdrage Rijk

Scholieren komen aan bij de orthodox-joodse school Cheider. Beeld anp

Vanwege de penibele financiële situatie waarin de school is terechtgekomen, moet er volgens de voorzieningenrechter een ‘pas op de plaats’ worden gemaakt. Het voortbestaan van de school weegt zwaarder dan het belang van minister Slob om verandering bij de school teweeg te brengen. Daarom is de situatie nu bevroren.

Het Cheider, bestaande uit een middelbare- en een basisschool, geeft gescheiden les aan jongens en meisjes. Naast een regulier onderwijsprogramma volgen leerlingen ook een joods programma, met een joods examen.

Zorgen

De school had bezwaar aangetekend tegen het besluit van Slob om de school met 15 procent te korten op de maandelijkse bijdrage, een bedrag van ruim 21.000 euro per maand. Aanvankelijk werd de bijdrage in september geschorst, dat werd in november omgezet in een inhouding.

De redenen om te korten op de bijdrage waren volgens Slob zorgen over de sociale veiligheid en een gebrek in het onderwijsaanbod over seksualiteit en levensbeschouwing. Ook zou het financiële beheer van de school tekortschieten. De school zou bovendien te weinig doen om de zaken te verbeteren.

Het Cheider was het daarmee niet eens en vreesde dat het verder in de financiële problemen zou komen als er nog meer financiering zou worden ingehouden. Het voortbestaan stond volgens de school op het spel. Daar gaat de rechter in mee.

Inspectie

De zorg over het Cheider vindt zijn oorsprong in een incident in 2012. Na onderzoek van de inspectie bleek dat een leraar meermaals ontucht zou hebben gepleegd met verschillende leerlingen. De school deed daarvan niet direct aangifte, waardoor de leraar naar Israël kon vertrekken en pas in 2016 werd uitgeleverd.

In de jaren daarna ontstonden er zorgen over de sociale veiligheid en het onderwijsaanbod, blijkt uit verschillende rapporten van de onderwijsinspectie. De school zou stellen dat de Joodse wetten boven de Nederlandse onderwijswetgeving staan.

In september werd de school nog gekort op de gemeentelijke bijdrage. Het Cheider vraagt een ouderbijdrage hoger dan 225 euro en dat wil onderwijswethouder Marjolein Moorman niet. Een beperkte ouderbijdrage moet ongelijkheid bestrijden.