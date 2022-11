Joodse school Cheider krijgt weer voldoende van inspectie

De orthodox-joodse school Cheider in Buitenveldert. Beeld ANP

Cheider kreeg in 2020 na een inspectie opdracht om het beleid te verbeteren. Zo ontbrak het aan een volledig onderwijsaanbod, was de borging van de sociale veiligheid onvoldoende en waren in officiële documenten teksten opgenomen die in strijd waren met de wet.

Tijdens inspecties in de eerste helft van 2022 bleek dat het bestuur zich heeft verbeterd. Vorig jaar bleek al dat de kwaliteit van het onderwijs en de sociale veiligheid waren hersteld. Daarom geeft de inspectie de scholengemeenschap op alle punten weer een voldoende. Punt van kritiek is nog wel dat in het jaarverslag informatie ontbreekt over intern toezicht.

Ook het financiële beheer volstaat weer. De school stond al sinds 2013 onder verscherpt financieel toezicht van de inspectie. Wel moet de school elk kwartaal de laatste financiële cijfers met de inspectie delen ‘om de overgang naar basistoezicht goed te borgen,’ aldus Wiersma.

Orde op zaken

Wiersma vindt het ‘goed dat het bestuur orde op zaken heeft gesteld’. ‘Ik verwacht van het bestuur dat ook de resterende tekortkomingen snel worden hersteld.’ Ook de Amsterdamse onderwijswethouder Marjolein Moorman is blij dat er ‘voldoende vorderingen’ zijn gemaakt. Ze zal daarom de gestaakte gesprekken over nieuwe initiatieven rondom een voorschool met het Cheider hervatten.

Cheider stond jarenlang op de radar van de onderwijsinspectie. Dat begon nadat de school in 2012 ondanks aandringen niet direct aangifte deed van een vermeend zedenmisdrijf van een leraar, waardoor die naar Israël kon vertrekken en pas in 2016 kon worden aangehouden. Ephraïm S. werd aanvankelijk veroordeeld tot twee jaar cel, maar werd vorig jaar in hoger beroep vrijgesproken van ontucht.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: