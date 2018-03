Joodse gemeenschap breekt met opperrabbijn Jacobs

De aanleiding is zijn vermeende betrokkenheid bij het misbruikschandaal op de orthodox Joodse school Cheider.



Dat schrijft David Brilleslijper, voorzitter van de Joodse Gemeente Amsterdam (NIHS), in een brief aan Jacobs die in bezit is van Het Parool.



Het is voor het eerst dat een Joodse organisatie zich afkeert van de beroemde opperrabbijn, na jaren van beschuldigingen aan zijn adres.



De in Amersfoort woonachtige Jacobs heeft formeel geen functie binnen de religieuze gemeenschap van de Mokumse joden, maar is wel vicevoorzitter van het schoolbestuur van Cheider.



Hij raakte in opspraak toen diverse ouders verklaarden dat Jacobs hen in 2012 heeft ontmoedigd om aangifte te doen toen een docent hun kinderen op de school had misbruikt.



Hij waarschuwde hen dat er sancties stonden op valse aangiftes, en dat hun kinderen, de slachtoffers, later niet meer zouden kunnen huwen binnen de gemeenschap.



Juridisch touwtrekken

De docent die verdacht wordt van het misbruik, Ephraïm S., kon door het uitblijven van aangiftes ongehinderd vertrekken naar Israël, waar hij het staatsburgerschap aanvroeg.



Pas na lang juridisch touwtrekken werd hij in 2016 uitgeleverd, woensdag moet hij voor de rechter verschijnen in een proforma zitting.



Jacobs ontkent en houdt vol dat hij zich ten tijde van het misbruik op de school, waar rond de 75 kinderen uit de streng gelovige gemeenschap onderwijs genieten, aan het protocol van de onderwijsinspectie heeft gehouden.