Joodse gemeenschap: Amsterdam moet Joden beter compenseren

Mensen zeiden: schei ermee uit, maar ik ben toch doorgegaan

De NS koos uiteindelijk eieren voor zijn geld toen Muller besloot de strijd uit te vechten in de rechtbank. "Mensen zeiden: 'Schei ermee uit. Je bent al over de tachtig, dit is trekken aan een dood paard', maar ik ben toch doorgegaan. Ik ben heel blij met dit resultaat. Het is een pleister op de wonde."



Verzoek

Naftaniel laat weten 'een enorme buiging' te maken voor Salo Muller. "Het is een persoonlijke genoegdoening. Zijn hele leven is door de oorlog in de schaduw gesteld."



Naftaniel vindt dat de gemeente Amsterdam over het eerdere besluit moet nadenken. "Als je niet eerst de individuen hebt gehonoreerd, kun je niet collectief geld gaan geven."



De gemeente Amsterdam wil nog niet ingaan op het verzoek van Naftaniel om het besluit tot collectieve uitkering van de Joodse erfpachtgelden (nu 10,8 miljoen euro) te heroverwegen.



Dat de NS nu tot individuele schadevergoeding overgaat, noemt Naftaniel 'puur rechtvaardig'. "Het is hoogst kwalijk dat de Joden zijn belast voor hun eigen ondergang. De NS hebben nooit willen erkennen dat ze medeschuldig waren."



Een speciale commissie gaat onderzoeken hoe en wie wordt gecompenseerd. "Op dit moment kunnen we niet zeggen wie er voor zo'n vergoeding in aanmerking komt en hoe hoog de bedragen zijn," zegt een NS-woordvoerder.



Zwarte bladzijde

De uitbetaling komt volgens Naftaniel wel te laat. "We zijn er nog niet. Wie krijgt het geld? Er is vrijwel niemand meer over van de mensen die naar Westerbork en Vught zijn vervoerd. Zo'n 5000 Joden zijn teruggekomen, een handjevol leeft nog. Ik had het die mensen gegund de schulderkenning van de NS mee te maken."



De NS beschouwt de Tweede Wereldoorlog 'als een zwarte bladzijde' in de geschiedenis van het bedrijf. In september 2005 bood de NS zijn verontschuldigingen aan voor zijn rol tijdens de bezetting. De NS gaf de laatste jaren geld aan onder meer het Holocaust Museum in Amsterdam en Herinneringscentrum Kamp Westerbork.



De Franse spoorwegen gingen in 2014 over tot individuele uitbetalingen aan Joodse slachtoffers van de Holocaust.