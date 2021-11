Joods Historisch Museum heet voortaan Joods Museum

Het Joods Historisch Museum heet vanaf nu Joods Museum. Reden van de naamswijziging is dat het Amsterdamse museum niet alleen over de geschiedenis vertelt, maar ook over het heden en de toekomst. De term ‘historisch’ past daardoor niet meer bij het aanbod van tentoonstellingen en programma’s.