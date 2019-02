Joods Congres wil straffen tegen bekladders

In een verklaring stelt het WJC dat de Haagse club overduidelijk moet aangeven dat de bekladdingen niet worden getolereerd.



"Dat deze verachtelijke daad waarschijnlijk het werk is van voetbalfans, maakt het alleen maar verontrustende," aldus het WJC. "Zij hebben schaamteloos en in hun onwetendheid uit het oog verloren dat kameraadschap de geest van de sport is."



In de nacht van donderdag op vrijdag werden meerdere gebouwen en beelden in Amsterdam beklad. Onder meer het beeld van De Dokwerker werd besmeurd. Algemeen directeur Mattijs Manders van ADO sprak zich nadrukkelijk uit tegen de bekladdingen. Hij noemde die 'respectloos en triest'.



ADO en Ajax spelen zondag in Den Haag tegen elkaar.



Lees verder: Halsema doet aangifte van antisemitische bekladdingen