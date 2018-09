Jongetje geboren in parkeergarage OLVG Oost

Oude Volvo

Intussen waren de alarmbellen in het ziekenhuis afgegaan. Binnen korte tijd stond de parkeergarage vol artsen en medewerkers. Beveiligers moesten zelfs mensen wegsturen, zegt Wiegers.



In het bijzijn van de toegesnelde gynaecoloog, verloskundige en andere artsen zag baby Pieter-Jan acht minuten later het levenslicht, op de bijrijdersstoel van een oude Volvo, in de parkeergarage. 'We konden eigenlijk zo weer wegrijden', grapte moeder Hanneke vlak na de bevalling.



Na wat medische controles in het ziekenhuis reden de ouders met hun zoon 's middags gezond en wel naar huis. Ze zijn blij dat alles goed is gegaan en zijn het OLVG-personeel dankbaar voor de goede hulp.



2009

Moeder Hanneke kan het bevallen in een Volvo iedereen aanraden. "Het is een heel degelijke auto, je kunt je goed afzetten. Perfect voor een bevalling dus."



Ook de arts-assistenten kijken tevreden terug op de bijzondere bevalling. De laatste bevalling in de parkeergarage van het OLVG was inmiddels alweer negen jaar geleden, in 2009.