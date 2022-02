Jongerentak VVD vindt partij in Amsterdam te links

VVD-lijsttrekker Claire Martens Beeld Nina Schollaardt

Dat staat in een open brief van de Amsterdamse VVD-jongeren.

‘Wie het VVD-verkiezingsprogramma voor 2022-2026 doorbladert, moet al snel tot de conclusie komen dat het liberalisme er bij een aantal onderwerpen niet bepaald vanaf druipt.’

Met die woorden geven de liberale jongeren lijsttrekker Claire Martens een weinig subtiele waarschuwing dat het een tandje scherper moet in aanloop naar de verkiezingen op 16 maart.

De JOVD vindt dat Martens tijdens de aftrap van de verkiezingscampagne op 12 januari in Pakhuis de Zwijger een ‘overweldigende overlap’ liet zien met haar ‘linkse collega’s’. Onder meer op onderwerpen als de verdwijnende middenklasse, ongedocumenteerden in de stad en de kloof tussen rijk en arm wist Martens volgens de JOVD de verschillen niet duidelijk te maken.

JOVD-voorzitter Kevin de Vries: “Je wilt niet horen dat politieke partijen het de hele tijd met elkaar eens zijn. Je verwacht dat er tussen partijen die ideologisch ver van elkaar verwijderd zijn toch wat meer wrijving ontstaat.”

Rechtsere variant D66

Gek genoeg zeggen de JOVD-jongeren ook dat de VVD op andere punten te ver doorschiet naar rechts. Zo wordt het preventief fouilleren op scholen aangehaald, waar de VVD in het programma voor pleit. De Vries: “Als je naar school gaat, moet je niet behandeld worden als een potentiële dader. Dit voorstel roept bij ons een onaangenaam beeld van Amerikaanse praktijken op.”

Maandag werd voor de tweede keer gepeild in Amsterdam. Zowel bij de eerste peiling als bij de tweede peiling kreeg de VVD 11 procent van de stemmen, net zoals dat in 2018 het geval was. De groei van Thierry Baudets FvD met drie zetels ging toen niet ten koste van de Amsterdamse VVD. Ook onderzoek van I&O Research onderstreept dat de VVD-achterban ‘vrij trouw’ is.

De Amsterdamse VVD is traditiegetrouw iets minder conservatief dan landelijk, waardoor de partij in beeld blijft als potentiële coalitiepartner bij progressieve partijen als D66 en PvdA. Met succes, sinds 2010 zat de VVD vaker wel dan niet in het stadsbestuur.

Maar de JOVD lijkt nu de potentiële concurrentie te vrezen die op rechts aan de poorten rammelt. Met name JA21 wordt voor VVD’ers gezien als een alternatief, zo viel te lezen in hetzelfde onderzoek. De nieuwkomer wordt nu op 4 procent gepeild en er zijn kiezers die zeggen dat zij de overstap van de VVD maken, omdat deze partij te veel is opgeschoven naar links. Ook BVNL, GO en FvD doen mee in Amsterdam.

JA21

Lijsttrekker Claire Martens zegt in een reactie dat zij de oproep van de JOVD vrij vroeg vindt. “De verkiezingscampagne moet nog beginnen en in Pakhuis de Zwijger was het geen lijsttrekkersdebat. Dat weet iedereen. Ik zou feedback na vijf debatten fijn vinden.”

Ook wijst ze de JOVD erop dat het partijprogramma door meer dan honderd Amsterdamse VVD’ers is opgesteld. De kritiek dat het niet liberaal genoeg is noemt ze dan ook ‘verwarrend’. Martens: “Er zijn VVD’ers die heel conservatief zijn. Als JA21 een mogelijk alternatief is, dan is dat hartstikke mooi. Maar de verkiezingscampagne moet nog beginnen.”