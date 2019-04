Jongerenclub Concertgebouw(orkest) wordt 25

Over een week, op 14 april, viert Entrée haar zilveren jubileum.



Martijn Sanders, destijds directeur van Het Concertgebouw, riep de vereniging 25 jaar geleden in het leven. Hij wilde het beeld doorbreken dat klassieke muziek vooral iets voor senioren is.



Dat imago heeft de klassieke muziek bij de buitenwereld nog wel een beetje, erkent voorzitster Marlies de Boer, maar Entrée bloeit en ook in andere landen ontstaan er inmiddels steeds meer geslaagde projecten op het gebied van de klassieke muziek voor, door en met jongeren.



Entrée biedt een eigen serie, Entrée Presents, waarin de grenzen tussen klassieke en elektronische muziek worden opgezocht en de stoelen uit de zaal gaan. Ook organiseren de vrijwilligers extraatjes als inleidingen, borrels en feestjes rond reguliere uitvoeringen. Bovendien krijgen leden flinke kortingen, die lager worden bij het stijgen van hun leeftijd.



Band voor het leven

De Entrée-leden hebben vooral een voorkeur voor de concerten met werk van de beroemde componisten in de Grote zaal van Het Concertgebouw. Er is wel eens een onderzoekje gedaan naar de favoriete componisten van de jeugdigen.



"Daarbij stond Chopin op één als meest geliefde componist, maar ook Mahler bleek populair." Ook befaamde solisten kunnen op grote belangstelling van jongeren rekenen, vertelt De Boer: 'Staat bijvoorbeeld violiste Janine Jansen geprogrammeerd, dan komen daar veel jongeren op af."



Volle pond

Het lidmaatschap eindigt bij 35 jaar. Wat voor jongeren er precies lid zijn, kan De Boer niet zeggen, maar er komen er veel uit de studentensteden, uiteraard vooral Amsterdam. Het lidmaatschap creëert volgens haar vaak een band voor het leven met gebouw en orkest, al blijven niet alle voormalige leden na hun 35e even trouw komen.



Dat ze ineens het volle pond moeten betalen, is volgens De Boer waarschijnlijk niet de oorzaak. "De groep van dertig tot vijftig is de lastigste om te bereiken. Die is zo druk met loopbaan, kinderen en dergelijke. Maar deze mensen zien we vaak na hun vijftigste terug."



Op 24 mei is er een feesteditie van Entrée Presents.