Jongerenburgemeester Achraf el Johari: ‘Ik ben voor de zoveelste keer etnisch geprofileerd door de politie’

Volgens Achraf el Johari was hij met Mourad Baddaou van stichting Najiba in de auto op weg naar een uitvaart toen ze een trouwstoet kruisten. In die toeterende trouwstoet hingen jongeren uit het raam. Tien minuten later werden ze aangehouden door de politie en moest Baddaou naar het bureau waar hij vier en een half uur heeft vastgezeten, zo vertellen de mannen in een video op Youtube.

Volgens de twee was het etnisch profileren doordat de politie hun op hun uiterlijk aan hebben gehouden bij de overwegend Islamitische bruidsstoet. “Omdat toevallig Arabische mensen een bruiloft hebben en uit het raam hangen zijn we automatisch meegenomen,” zegt Baddaou in de video. Ze waren onderweg naar een begrafenis en niet naar een bruiloft.

De jongerenburgemeester zegt dat hij zijn vertrouwen in de politie begint te verliezen. El Johari schrijft op Twitter dat hij zich vernederd en gestrest voelt na de aanhouding. “We hadden geen muziek op, toeterden niet, hingen niet uit onze ramen en waren zeker niet gekleed op een bruiloft. Dit is niet de eerste keer dat dit gebeurt.”

De politie is een onderzoek gestart naar de inhoud van de video en Baddaou en El Johari zijn uitgenodigd voor een gesprek. El Johari schrijft in een reactie: “Toen ik eerder in gesprek wilde gaan met de politie werd ik uit het bureau gezet. Dit is pure damage control.”

“Het filmpje is bij ons bekend en heeft onze aandacht,” schrijft de politie in een reactie. “We zijn aan het uitzoeken wat er precies is gebeurd, zodat we alle feiten en omstandigheden helder hebben.”

Fractieleider van de Amsterdamse tak van Denk, Numan Yilmaz, heeft in de gemeenteraad vragen gesteld over de kwestie. El Johari is een voormalig fractiemedewerker van Denk.

We hebben de twee betrokken mannen uitgenodigd om met ons in gesprek te gaan over wat zich heeft afgespeeld en hun ervaringen hierbij. Hier zijn ze vooralsnog niet op ingegaan. 2/2 — Politie Eenheid Amsterdam (@Politie_Adam) 27 september 2021