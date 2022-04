Jongeren vallen in water Nieuwe Meer, drie mensen naar ziekenhuis

Beeld ANP XTRA

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De jongeren zijn door anderen in de sloep weer uit het water geholpen.

De hulpdiensten waren massaal op het incident afgekomen, waaronder ook duikers. Een van de jongeren is nog kortstondig gereanimeerd voordat de hulpdiensten ter plaatse waren.

De brandweerwoordvoerder laat weten dat er geen mensen vermist zijn en iedereen uit het water is. De Nieuwe Meer ligt ten zuidwesten van Amsterdam en ten noorden van het Amsterdamse Bos.

Hulpdiensten zijn grootschalig uitgerukt geweest ivm personen te water in de #Nieuwemeer te Amsterdam. 5 personen zijn te water geraakt vanuit een boot. Anderen in de boot hebben de te water geraakte personen uit het water gehaald. 3 personen zijn meegenomen naar een ziekenhuis. — Brandweer AA (@BrandweerAA) 23 april 2022