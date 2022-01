Jongeren over de boosterprik: ‘Ik moet vertrouwen op mensen die meer weten dan ik’

Lasse Jonas Rogie (24), acteur

Stelt boosterprik uit, omdat ‘het geen urgentie heeft’

Lasse Jonas Rogie. Beeld Sophie Saddington

“De boosterprik voelt niet zo urgent als de eerste vaccinaties. Dat heeft onder andere te maken met de manier waarop ik hier in mijn buurt in West leef. Bij de eerste lockdown was het duidelijk dat er echt wat aan de hand was. Ik ben gevaccineerd met Pfizer; toen voelde het ook meer alsof je het deed voor elkaar. Deze keer voelt het meer als een individuele keuze en deze lockdown voelt ook niet echt hetzelfde als de vorige, toen iedereen supervoorzichtig was. In de supermarkten let niemand meer op de afstand, zelfs medewerkers niet. Daardoor valt corona ook minder op. Ik moet ook zeggen dat ik er nog niet echt bij heb stilgestaan om mijn derde prik te halen. Ik heb het wel gehoord en ben het aan het uitstellen. Zo van: het komt wel een keer. Dat is dus omdat ik die urgentie niet voel. Als deze lockdown wordt verlengd, wordt de druk misschien wel hoger en ga ik sneller handelen.”

Dalea Pinas (35), jongerenwerker

Heeft nog geen enkele vaccinatie gehad, omdat ze zich er als zwangere niet gerust bij voelt

Dalea Pinas. Beeld Sophie Saddington

“Omdat ik in verwachting ben, heb ik nog geen enkele vaccinatie gehaald. Ik vind het ontzettend spannend en voel me er niet gerust bij. Ook denk ik: wat als ik eraan toegeef en een eerste vaccinatie neem. Dan moet ik ook een tweede en een derde en straks misschien een vierde. Waar houdt het op? En mensen om me heen zie ik vooral ziek worden van de vaccinaties. Als ik zie dat mensen een opkikker krijgen en daarna energievoller door het leven gaan, zou ik denken: oké, misschien is het toch wel handig zo’n prik. Laten we realistisch blijven: als ik niet zwanger was geweest, had ik er misschien wel milder over gedacht. Maar ik ben wel zwanger en die vaccinaties geven me ook geen hoop. We zijn nu al aan de derde ronde begonnen en nog steeds is niet alles open. Als ik zekerheid had dat de maatschappij helemaal openging, had ik mijn vaccinaties misschien wel genomen.”

Joes Brauers (22), acteur

Heeft boosterprik ‘afgevinkt’, zodat hij niet beperkt wordt

Joes Brauers. Beeld Sophie Saddington

“Mijn ouders wonen dicht bij de Duitse grens. Ik heb mijn boosterprik in december al gehaald in Duitsland. Als een derde vaccinatie iets kan zijn dat kan helpen, dan doe ik dat wel. Ik haalde de vaccinaties in de eerste plaats voor mezelf en m’n naasten. Ik wilde niet ziek worden en er alles aan gedaan hebben om dat te voorkomen en ook om anderen niet ziek te maken. Verder is het handig voor mijn werk om die prik te hebben. Ik ben acteur en reis veel. Je hebt nu eenmaal meer vrijheid met zo’n prik. Het is wel anders dan bij de eerste twee keer. Bij de eerste twee vaccinaties voelde ik veel meer een soort collectieve beweging: ‘we prikken onszelf uit de crisis’, nu voel ik dat minder. Deze vaccinatie is voor mezelf, zodat ik mijn QR-code krijg – al begrijp ik wel waarom mensen twijfelen. Het heeft ook te maken met communicatie; er is zoveel informatie en er zijn te veel mensen die hierover iets zeggen. Het OMT zegt dit, Gommers zegt dat en de overheid trekt een andere koers. Begrijpelijk dat mensen niet meer weten wat ze moeten doen en gaan twijfelen.”

Joël Lojedo Rosso (29), monteur bij KPN

Wil geen boostervaccin, omdat we alsnog in een lockdown zitten

Joël Lojedo Rosso. Beeld Sophie Saddington

“Mijn vaccinatie heb ik pas heel laat gehaald. Omdat ik onlangs op vakantie wilde, heb ik twee vaccinaties gehaald. Anders had ik het niet gedaan. Gelukkig mag ik daardoor de derde nog niet. Ik heb ook niet het gevoel dat het zin heeft. Mensen laten zich vaccineren en nog zitten we met een lockdown. Die lockdowns zijn heel vermoeiend en tegelijkertijd zien we dat ze niet helpen, want de besmettingen blijven oplopen. Ik wil de maatschappij wel helpen, als ik zeker weet dat ik bijdraag aan een constructieve oplossing, maar het houdt een keer op. Ik ben het wel zat eerlijk gezegd, omdat het maar blijft doorgaan: we begonnen met één vaccinatie. Nu wordt een eerste, tweede én derde verwacht. Misschien straks een vierde of vijfde. Je kan jezelf blijven volspuiten, maar waar stopt het? Ik vind dat ze het beter moeten onderzoeken en concreet moeten worden over wat we terugkrijgen voor al die prikken.”

Rosa Kuipers (20), student toegepaste psychologie

Heeft drie keer corona gehad en vindt het daarom niet nodig een boosterprik te halen

Rosa Kuipers. Beeld Sophie Saddington

“Na mijn eerste Pfizervaccinatie heb ik drie keer corona gehad. De eerst twee keer had ik wel klachten door het virus, de derde keer testte ik wel positief, maar had ik geen klachten. Gelukkig gaat het nu gewoon goed met me en heb ik nergens meer last van. Omdat ik een vaccin en corona heb gehad, had ik een herstelbewijs en hoefde ik mijn tweede vaccin niet meer te halen. Een derde lijkt mij daarom ook niet nodig. Ik denk zelf ook niet dat ik gevaar kan veroorzaken voor de samenleving wanneer ik geen boosterprik haal, omdat ik al zo vaak corona heb gehad. Alleen als mijn herstelbewijs niet meer geldig is en dat voor problemen kan zorgen als ik bijvoorbeeld op vakantie wil, overweeg ik een tweede vaccinatie te nemen, anders niet.”

Barbara Minacori (25), danseres

Gaat booster nog halen ‘omdat ze vertrouwen heeft in de wetenschap’

Barbara Minacori. Beeld Sophie Saddington

“Uiteindelijk heb ik besloten om de boosterprik toch te halen. Mijn vrienden en ik hebben er veel discussies over gehad. Aan de ene kant is de informatie erover verwarrend en vraag ik me af wat het met mijn lichaam doet – ik ben danseres van beroep en heb mijn lichaam nodig om mijn werk te kunnen doen. Maar aan de andere kant wil ik ook geloven in wetenschap en heb ik geen valide argument om me niet te boosteren. Ik moet vertrouwen op mensen die meer weten dan ik en dat zijn wetenschappers. Er zijn nog wel meer redenen waarom ik heb besloten uiteindelijk toch voor de derde prik te gaan: De druk van mijn vrienden en de maatschappij heeft mij ook overgehaald. Ik reis veel voor mijn werk en wil ook dat mijn sector weer open kan. De creatieve industrie is een van de hardst getroffen sectoren. Met zo’n prik kan ik helpen die weer te openen.”





Rijk van Beek (23), student geschiedenis en Frans

Heeft boosterprik gehaald uit ‘solidariteit met mensen met een zwakke gezondheid’



Rijk van Beek. Beeld Sophie Saddington

“Ik heb vertrouwen in de wetenschap en in de experts die zeggen dat het vaccin werkt. Ik laat me niet alleen vaccineren en boosteren voor mezelf – ik ben vrij jong en gezond – maar ook uit solidariteit met de mensen met een zwakke gezondheid, die gebaat zijn bij groepsimmuniteit. Ik koester de hoop dat we allemaal het vaccin nemen. Hopelijk kunnen de universiteiten, horeca en de hele maatschappij dan gewoon weer open. Ondanks de vaccinaties is alles dicht, dus misschien is het wensdenken of ijdele hoop, maar ik wil niet bij de groep horen die ervoor zorgt dat Nederland gesloten blijft. In mijn omgeving ken ik niemand die zich niet laat vaccineren. Wat dat betreft zit ik in een bubbel. Ik wil niet oordelen over anderen, maar als we het hebben over coronavaccins, hebben we het over solidariteit. Als je kanker hebt en niet geopereerd kan worden omdat een ongevaccineerde een ic-bed bezet houdt, zou je jezelf moeten afvragen of jouw keuze andermans keuzevrijheid niet beperkt’ ”

Melchior Koch (23), student beeldende kunst en schrijver van korte verhalen

Wil liefst geen vaccinatie, maar nam die toch ‘omdat hij onderdeel is van een familie’



Melchior Koch. Beeld Sophie Saddington

“Als ik het puur bij mezelf houd en mijn intuïtie volg, dan laat ik mezelf niet vaccineren. Ik heb namelijk niet meer verstand dan mijn eigen gevoel. Maar ik ben niet alleen, ik ben onderdeel van een groter geheel. Ik ben onderdeel van een relatie, van familie en daarom heb ik me wel laten vaccineren. Mijn tweede vaccinatie heb ik net gehad en de enige reden daarvoor is dat ik wil reizen met mijn familie. Het is dus een logistiek motief en als ik alleen was, zou ik dat ook niet doen. Dan zou ik niet reizen en de volledige regie over mijn lichaam houden. Mijn boosterprik ga ik ook alleen maar halen als ik die nodig heb om te reizen. Het voelt namelijk alsof wij mensen onderdeel zijn geworden van een iteratief proces. Alsof we proefkonijnen zijn. Ik wil niet eindeloos veel boosters nemen. Ik merk dat ik daar een hoge prijs voor betaal. Drie dagen na mijn tweede vaccin voel ik me nog steeds niet goed.”