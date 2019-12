Jongeren op straat vanwege vergunning: ‘Huurbaas vond het te veel gedoe’

Regels woningdelen vanaf 1 januari

- Vergunning is nodig voor verhuur aan drie of meer volwassenen

- Bij verhuur van vier kamers of meer gelden eisen voor geluidsisolatie

- De woning moet een gemeenschappelijke ruimte hebben

- Voor alle huurders een individueel contract

- Per wijk mag woningdelen in maximaal 5 procent van de woningen groter dan 60 vierkante meter

- In wooncomplexen maximaal een kwart van de huizen voor groepen

Wethouder Ivens: betere bescherming

De nieuwe regels moeten kamerbewoners beter beschermen, stelt wethouder Laurens Ivens in een brief aan de gemeenteraad. Hierin reageert hij op de protesten van met name studenten en andere bewoners.

Een van de nieuwe regels verplicht verhuurders om alle huurders een individueel contract te geven. Zo’n contract maakt het voor bewoners eenvoudiger een huurmatiging af te dwingen via het puntenstelsel. Juist deze mogelijke matiging van de huur wekt weerstand bij huis­eigenaren. Een aantal geeft aan te stoppen met woningdelen.

De plicht om individuele contracten te verlenen, geldt alleen voor nieuwe vergunningen, niet voor bestaande gevallen.