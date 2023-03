Jongeren in verweer tegen woonplannen: ‘Amsterdam steeds ontoegankelijker om in te wonen’

Woonprotest in het centrum van Amsterdam. Beeld Berlinda van Dam/ANP

In een vrijdag gepubliceerde schriftelijke reactie op de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting, die wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting) vorige maand presenteerde, uiten acht jongerenorganisaties hun grieven.

Het gaat om studentenvakbond Asva, FNV Young & United, Duwoners, de AKvV, de Centrale Studentenraad van de UvA, de SRVU, maar ook Dwars Amsterdam en de Jonge Socialisten Noord-Holland, de jongerenorganisaties van respectievelijk GroenLinks en PvdA. Hun partijen zitten in het Amsterdams college dat juist deze plannen heeft voorgesteld.

Niet voor het eerst slaan deze partijen alarm over de situatie van jongeren en studenten in de stad. ‘De stad wordt steeds ontoegankelijker om in te wonen,’ schrijven ze. De organisaties wijzen op de lange wachtlijsten voor een sociale studentenwoning, en ‘jongeren die uitgemolken en uitgeperst worden om voor 900 euro in een kamer van 9 vierkante meter te mogen wonen’.

Tegelijkertijd voelen de organisaties zich onvoldoende gehoord. Zo is er kritiek op de gemeente dat zij niet langer meedoet in een samenwerkingsverband met studentenbonden en woningcorporaties. ‘De belofte is gedaan om een nieuw convenant op te stellen. Het stelt ons teleur als studenten dat de gemeente deze afspraak niet nakomt.’

Huurrechten onder druk

Ook spreken ze zich uit tegen een aantal concrete voorstellen. Ze balen van de plannen van wethouder Pels om als gemeente niet langer actief in te zetten op huisvesting voor internationale studenten. Volgens de organisaties betekent dit dat alleen welvarende internationale studenten nog naar Amsterdam kunnen komen en zorgt het voor verdringing: ‘Zij zullen alsnog ergens moeten wonen, wat impact heeft op de woningvoorraad voor andere doelgroepen’.

En waar in eerste instantie Asva nog positief reageerde op het plan om het weer mogelijk te maken om met meerdere mensen één huurcontract te delen, om huiseigenaren te verleiden meer mensen in huis te nemen, klinkt nu kritiek. Ze vrezen dat huurrechten te makkelijk geschonden worden. Wel wordt enthousiast gereageerd op de plannen om hospitaverhuur makkelijker te maken.

Begin dit jaar woedde een grote brand bij de containerwoningen in Riekerhaven, waarna bleek dat het dak brandgevaarlijk was. Het leidt bij de jongeren tot zorgen over de veiligheid van de duizenden flexwoningen die de gemeente de komende jaren wil neerzetten. Daarnaast constateren ze dat veel jongeren en studenten in slechte kwaliteit huizen wonen en roepen ze Pels op meer haast te maken met verduurzaming.

Sturing vanuit de overheid

Begin februari kwam wethouder Pels met haar langverwachte aanpak voor volkshuisvesting. Daarin presenteerde ze een reeks nieuwe maatregelen waarmee, zo is de hoop, de woningnood uiterlijk 2040 kan worden opgelost. Onderdelen van het plan waren het makkelijker maken woningen te delen, en ouderen en gezinnen met een groot huis te verleiden te verhuizen naar een kleinere woning. Essentie van de plannen is – naast het bouwen van nieuwe woningen – dat de wethouder wil dat de overheid meer gaat sturen op wie waar woont in de stad.

In een reactie laat Pels weten de zorgen van Amsterdamse jongeren over geschikte woonruimte te delen. “Het is belangrijk dat deze organisaties dan ook gebruik hebben gemaakt van de inspraak. We gaan de komende tijd hier goed naar kijken – net zoals naar andere reacties uit de inspraak – en komen met een reactie op alle suggesties. Ik heb er alle vertrouwen in dat daarmee de aanpak nog meer urgentie krijgt om de problemen met betrekking tot schaarse woonruimte in Amsterdam aan te pakken.”

Tot en met zondag staan de plannen open voor reacties, waarna het college een eventueel gewijzigd plan vóór de zomer ter stemming voorlegt aan de gemeenteraad.