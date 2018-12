Jongeren in Oost kunnen meubels huren van Ikea

In wooncomplex Stek Oost wonen 250 jongeren samen met statushouders. De Zweedse woongigant wil het de nieuwe bewoners gemakkelijk maken hun studio van 21 vierkante meter in te richten met een speciaal abonnement.



Voor zo'n 20 euro per maand kunnen zij twee jaar lang een set van vijf meubels huren: een bedbank, kledingkast, opklapbare tafel, stoel en fauteuil. In de winkel kost dit pakket bijna 470 euro, een huurder betaalt dus ongeveer een tientje meer. Voor dat bedrag zorgt Ikea er dan wel voor dat een kapot meubel weer gemaakt wordt.



Wie meer, of luxere meubels wil, kan een duurder abonnement afsluiten.



Proef

Na twee jaar krijgen de jongeren drie keuzes: het contract verlengen, de meubels overkopen of ze weer inleveren bij Ikea. Het woonwarenhuis zegt de spullen dan 'een tweede leven' te geven.



Stek Oost is een proeftuin voor Ikea met dit huurmodel. "De lessen die we hieruit halen, nemen we mee in de ontwikkeling van diverse andere circulaire modellen die we komend jaar willen gaan testen, zoals mogelijk het verhuren van boxsprings," zegt Alberic Pater van Ikea Nederland.



