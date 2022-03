Jongeren houden klimaatstaking tegen vervuilende bedrijven

Klimaatmars in 2019. Beeld ANP / Sabine Joosten

Vanaf de Dam lopen de demonstranten een mars naar het Museumplein. Met de staking willen de actievoerders vooral bepleiten dat bedrijven nu actie ondernemen om klimaatdoelen te behalen.

Vervuilende bedrijven zijn op dit moment vooral bezig om de klimaatdoelen uit te stellen, stellen de demonstranten. “Tata Steel in Nederland is een goed voorbeeld daarvan,” vindt woordvoerder Sytze Fortuin (15), die zelf ook gaat demonstreren. “Het bedrijf zorgt voor veel uitstoot van stikstof en fijnstof. En dat blijft maar doorgaan.”

Oekraïne

De oorlog in Oekraïne is een andere belangrijke aanleiding voor de klimaatstaking, zegt Fortuin. “Nu er minder aanbod van olie en gas is, moeten we dat gebruiken om sneller in te zetten op groene energie. In plaats daarvan lijkt het alsof we teruggaan naar meer gebruik van steenkool. Dat moet afgelopen zijn.” Fossiele brandstoffen hebben volgens de vwo-scholier een belangrijk aandeel in de oorzaak van conflicten en oorlogen.

De klimaatdoelen uit het akkoord van Parijs zijn volgens de demonstranten nog onvoldoende. “Wij willen dat we nagenoeg klimaatneutraal zijn in 2030 en dat bedrijven daar actief aan meewerken. De overheid zou bedrijven ook meer onder druk moeten zetten om klimaatdoelen op te stellen. Het is tijd dat de politiek haar spierballen laat zien en zegt dat bedrijven nu hun uitstoot moeten verminderen.”

Greta Thunberg

Greta Thunberg staakte in 2018 voor het eerst voor het klimaat. Ze spijbelde vanaf het begin van het schooljaar tot en met de Zweedse parlementsverkiezingen elke schooldag om aandacht te vragen voor de klimaatcrisis. Wereldwijd, ook in Nederland, volgden sindsdien verschillende massale schoolstakingen.

Fortuin doet zelf ook al een aantal jaar mee met de klimaatstakingen in Nederland. “Ik heb geluk met mijn school,” legt hij uit. “In het begin moest ik elk uur dat ik miste voor een demonstratie dubbel inhalen in de week daarna. Die offers zijn soms nodig. Gelukkig weet de school inmiddels dat ik meedoe en hoef ik geen ingewikkeld proces meer te doorlopen. Maar er zijn wel andere scholieren die vrijdag vijf lesuren missen en dat allemaal in moeten halen.”