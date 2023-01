Jongens uit West ontfutselden ouderen pinpas en code met zogenaamd ‘cadeaupakket van het Ouderenfonds’

De daders zochten in het telefoonboek naar klassiek Nederlands klinkende namen en belden naar de vaste huistelefoons van de slachtoffers. Beeld Getty Images/iStockphoto

Het scenario waarmee twee Amsterdammers van toen 17 en 18 jaar in elk geval zeventien ouderen hebben opgelicht, was doordacht. Ze vlooiden het ouderwetse telefoonboek door, omdat vooral ouderen zich daar nog in registreren en selecteerden klassiek Nederlands klinkende namen.

Met prepaid telefoons belden ze vanuit hun eigen huis naar de vaste huistelefoons. Klonk de persoon aan de andere kant van de lijn oud, dan begonnen ze hun spel. Zo niet, dan hielden ze zich stil en hingen ze op.

Bon van Bol.com

Degenen die oud klonken, kregen te horen dat ‘het ouderenfonds’ hen een cadeaupakket aanbood. Het zou snel worden bezorgd. Wel moest de ontvanger nog 1 tot 3 euro aan portokosten voldoen. Met de pinpas, want contant geld mocht de bezorger niet aannemen. De bellers waren ook zo slinks om alvast te informeren of de oudere het pakket zelf aan de deur zou kunnen aannemen, of dat diegene hulp in huis had. In het laatste geval haakten ze af.

Na enige tijd kwam bij de geselecteerde oudere inderdaad een bezorger aan de deur met een ogenschijnlijk PostNL of Primerapakket, met daarin ontbijtkoek en een cadeaukaart van Bol.com (zonder tegoed, maar dat is niet te zien). Op de doos stonden keurig de naw-gegevens van de ontvanger.

De bezorger trok zijn ‘pinapparaat’, in werkelijkheid gewoon een telefoon, om de portokosten te kunnen innen. De betaling lukte vervolgens niet. De bezorger ‘hielp’ en nam de pinpas over, keek de pincode af en verwisselde in een onbewaakt moment de pas met een gelijkende pas van dezelfde bank, die hij de oudere teruggaf. Gedurende het politieonderzoek trof de recherche bij slachtoffers passen aan die van een ander slachtoffer bleken te zijn gestolen.

Kleding, schoenen en totokaarten

Als de babbeltruc was geslaagd, ging de oplichter zo snel mogelijk naar een pinautomaat om zo veel mogelijk geld op te nemen, of snelde die naar een winkel om dure spullen te kopen, zoals kleding, schoenen en totokaarten om te gokken. Soms droegen de verdachten tijdens een nieuwe babbeltruc kleding die ze van een eerdere buit hadden gekocht.

De districtsrecherche van Amsterdam-West heeft sinds oktober zestien zaken in onderzoek waarin de oplichters volgens deze specifieke methode te werk gingen. De eerste daarvan speelde al in mei. Van de drie jongens die in beeld kwamen, zit er nog één vast. De andere twee zijn in afwachting van hun strafzaak vrijgelaten. Beiden hebben inmiddels bekend. Ze komen allebei uit Amsterdam-West.

Voorlopig zijn ze aangeklaagd voor het oplichten voor een totaalbedrag van 24.500 euro. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit en vermoedt dat de zestien zaken het topje van de ijsberg zijn. De jongens hadden eerder vorig jaar in Alkmaar al een oudere opgelicht.

Vingerafdrukken op pakketten

De recherche hoopt dat slachtoffers die zich in de oplichtingstactiek herkennen, zich alsnog melden, en roept anderen op niet in de babbeltruc te trappen. De politie wijst er op dat ontvangers van pakketten nooit portokosten hoeven te betalen aan de deur, en dat sommige banken pinpassen aanbieden waarop de foto van de gebruiker staat. Die zijn minder eenvoudig om te wisselen.

Van de verdachte die gedurende de misdrijven 17 jaar was, zaten vingerafdrukken op door de ouderen ingeleverde pakketjes. Uit het onderzoek kwam door technische acties, het afluisteren en traceren van telefoons en observaties nog meer bewijs.

De slachtoffers komen uit in Amsterdam, Purmerend, Zaandam, Heemskerk, Beverwijk, Abcoude, Weesp en Haarlem. De banken hebben de slachtoffers schadeloos gesteld, maar justitie gaat niettemin proberen de verdachten hun criminele winsten af te pakken.